В Шымкенте впервые прошел турнир по стритболу

В этом году стритбол включили в состав Олимпийских игр, а это значит, что у Казахстана есть все шансы. В Шымкенте, к сожалению, он только начинает набирать обороты.

Этот молодежный турнир — шаг к продвижению этого вида спорта.

На самом деле, турнир по стритболу в Шымкенте проводят в первый раз. Для тех, кто не в курсе, стритбол это уличный баскетбол. Этот турнир проводится среди баскетболистов категории 15+.

Со слов организаторов, у турнира не соревновательная, а развивающая цель. А стритбол сделает из молодых баскетболистов многопрофильных спортсменов. Ведь правила в технике игр баскетбола и стритбола отличаются. Самое главное отличие — в стритболе играют на одно кольцо, в баскетболе на два.

В этом турнире принимают участие 35 спортсменов в 9 командах. В течение всего дня они соревнуются и, как говорят сами участники, не за грамоты, а за интерес. Этот турнир для них хорошая тренировка по любимой игре. Ведь для многих баскетбол давно занимает главную часть их жизни.

«Вообще, баскетбол самая умная игра, мне кажется, самая увлекательная и самая красивая. Для меня баскетбол много значит, для меня он жизнь… Вообще, в Шымкенте благодаря таким играм и открытиям, стритбольные и баскетбольные лиги очень хорошо развиты. Мы всегда занимаем первые места, когда выезжаем на республику играть. Всегда первое место Шымкент занимает», — делится участница турнира Екатерина Гандай.

Максимальное количество игроков в команде по стритболу 4 человека. Система, в которой играют спортсмены называется «Три икс три».

«Эта система считает лично очки каждого игрока. И ведет рейтинг и статистику каждого игрока по миру, не только в Казахстане… Открыли для каждого из них свой профиль в системе «Три икс три», ввели все там и вот они играют. После того, как они отыграют, у каждого игрока будут свои очки за турнир и будет уже вестись рейтинг», — рассказывает организатор турнира Дамира Ауелбекова.

Устроенный турнир отличная возможность быть во все оружие, на днях сборная ЮКО по баскетболу отправляется на республиканский турнир в Талдыкорган.

Зарина Шарипова