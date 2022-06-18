Соревнования по стрит воркауту прошли в южном мегаполисе

Лучшего уличного спортсмена выбирали в Шымкенте. Конкурс прошел на открытом воздухе, возле реки Кошкар ата.

Спортивное мероприятие организовал молодежный ресурсный центр города, сообщает OTYRAR.

Спортивные, молодые, пластичные! На берегу Кошкар-аты соревнуются за звание лучшего воркаутера Шымкента.

Юноши и девушки демонстируют своё мастерство на турнике. Спортсмены выполняют базовые упражнения на скорость и количество. Побеждает тот, кто за отведенное время сможет подтянуться больше, чем соперник.

11-летняя Аяулым Турдалы рушит все гендерные стереотипы. Она даст фору ребятам-сверстникам! Любовь к спорту девочке привил отец. Аяулым два года занимается в секции по дзюдо — тренеры довольны её результатами. С учебой тоже полный порядок: в дневнике — пятёрки и четвёрки.

Аяулым Турдалы, жительница г.Шымкента:

«Я пришла искупаться на Кошкар-ату. А здесь конкурс по стрит воркауту проходит. Решила поучаствовать — люблю заниматься спортом. В будущем хочу стать чемпионом по дзюдо и дизайнером одежды».

Неплохие результаты показал и Артур Югай. Он подтянулся 23 раза. Воркаутом он начал заниматься недавно. Увидел, как крепкие ребята выполняют трюки на перекладине и захотел повторить. Воркаут привлек Артура своей доступностью. Для занятий нужна лишь спортплощадка. А еще — это лучший способ снять стресс. Здесь нет рамок и ограничений. Плюс ко всему — никаких финансовых затрат.

Артур Югай, житель г.Шымкента:

«Услышал от друзей, что сегодня будет проходить соревнование. Я никогда нигде не участвовал и вот в первый раз решил поучаствовать. Классно конечно, то что устроили для молодежи. Очень интересно, я вот сам приехал, потому что мне нравится это».

Самому взрослому воркаутеру 32 года, младшему — всего шесть лет. Каждого участника зрители поддерживают аплодисментами!

В составе жюри — мастера воздушно-силовой атлетики, которые своим примером показали, какого уровня физической подготовки можно достичь, регулярно занимаясь спортом.

Магжан Исахов, руководитель молодежного ресурсного центра г.Шымкента:

«Мы организовали конкурс среди молодежи Шымкента по уличному спорту — стрит воркауту. Наше отличие в том, что любой желающий любого возраста может участвовать на этом конкурсе. Конкурс мы организовали в честь Дня города. В конце мы выберем лучших воркаутеров и подарим им кубок и дипломы от имени замакима города Максута Исахова. А награды нам предоставило управление спорта Шымкента».

Победителями в итоге стали трое: Артур Югай, Асет Нурали и Израиль Исмаилов. Им вручили кубки и дипломы. Впрочем, без внимания не остался ни один из уличных гимнастов: каждый получил грамоту.