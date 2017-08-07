В Шымкенте задержаны «дачные потрошители»

В Шымкенте в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Безопасный город» сотрудники Каратауского РОВД раскрыли серию краж, совершенных на территории дачного массива «Кайнар булак».

Участковые инспекторы полиции задержали двух подозреваемых, жителей Шымкента, 1996 и 2000 годов рождения, причастных к девяти фактам краж чужого имущества из домов жителей дачного массива.

Злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, проникали на дачи потерпевших путем взлома входной двери или через крышу. После чего они похищал любые ценные вещи и технику. Краденое имущество затем реализовывали, а деньги тратили на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В качестве вещественных доказательств изъята часть краденого имущества. Проводится досудебное расследование.

Кроме того, за двое суток проведения ОПМ «Безопасный город» сотрудники Каратауского РОВД выявили более 30 административных правонарушений.

Среди них: три факта мелкого хулиганства, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения — шесть фактов, нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах — шесть, торговля в неустановленных местах — восемь, нарушение правил благоустройства территорий — восемь и два факта нарушения тишины.

В отношении нарушителей полицейскими составлены административные протоколы. Также в целях профилактики хулиганства и нарушения тишины полицейские провели разъяснительные беседы с местными жителями и владельцами увеселительных заведений и игротек.

Всего в проведении ОПМ «Безопасный город» было задействовано около ста сотрудников полиции Каратауского РОВД, криминальной полиции УВД г. Шымкента, Национальной гвардии по ЮКО и 7 единиц спецавтотранспорта.

Пресс-служба ДВД ЮКО