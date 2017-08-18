В ДВД ЮКО с заявлением обратился житель г. Шымкента, частный предприниматель о том, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него деньги в сумме семь миллионов долларов США.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, с поличным при передаче денег в сумме 3 миллионов 20 тысяч долларов США, задержали четырех подозреваемых, 1962, 1965, 1973 и 1976 годов рождения, жителей г. Шымкента и г. Алматы, безработных.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».
В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов США. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о не выезде.
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба ДВД ЮКО
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1 Комментарий Включено "В Шымкенте задержаны подозреваемые в вымогательстве"
под подпиской о невыезде!? вы что серьёзно???? не удивлюсь в таком случае если у нас и убийцы гуляют под подпиской о невыезде…. бред, бред, вы чем там занимаетесь в законодательстве… походу для себя законы шлёпаете.
как же всё омерзительно