В Шымкенте задержаны подозреваемые в вымогательстве

В ДВД ЮКО с заявлением обратился житель г. Шымкента, частный предприниматель о том, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него деньги в сумме семь миллионов долларов США.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, с поличным при передаче денег в сумме 3 миллионов 20 тысяч долларов США, задержали четырех подозреваемых, 1962, 1965, 1973 и 1976 годов рождения, жителей г. Шымкента и г. Алматы, безработных.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».

В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов США. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о не выезде.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба ДВД ЮКО