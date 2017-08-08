В Шымкенте зеленые насаждения спасают от жары

В связи с расширением территории города увеличилась и площадь посадки зеленых насаждений. Чтобы сохранить деревья, кусты, и цветы, посаженные на двухстах гектарах, в палящую жару коммунальщики трудятся не покладая рук.

Весной в областном центре было высажено 650 тысяч тюльпанов. На лето разноцветное великолепие было заменено на другое цветочное многообразие. Одних роз в Шымкенте высадили 19 000 кустов.

Вдоль улицы Аргынбекова появилось две тысячи хвойных деревьев. В летний зной необходим и должный полив. Коммунальщики говорят, что для полива растений предусмотрены семь скважин глубиной 120 метров. Полив осуществляется капельным путем.

«Примерно в 9.00 утра включаем воду, затем выключаем примерно в 6 часов вечера. В сутки потребляет одно дерево около 20 литров воды», — рассказывает агроном Ержан Жантасов.

В городском акимате считают, что такого количества скважин явно недостаточно. Приспособиться под палящим солнцем молодым растениям не просто, без частого полива им просто не выжить. А значит и скважин должно быть, как минимум, на 11 больше. Тогда уже 70 процентов зеленых насаждений будут питаться подземными водами, а остальные — 30 процентов — поливать вручную. Механическим поливом в городе занимаются три коммунальных предприятия. В их распоряжении 38 водовозов.

Например, зеленые насаждения по улицам Толаметова и Утегенова поливаются механическим путем.

Для полива зелени в Шымкенте подведена новая труба протяженностью 16 километров. В результате, протяженность водопровода достигла 50-ти км. Дальнейшая цель коммунальщиков — применять для полива капельное орошение.

Шынар Оразова