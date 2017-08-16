В ЮКО более 73 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году

В ЮКО в этом году более 73 тысяч детей пойдут в первый класс. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе центральных коммуникаций сообщил заместитель акима области Уласбек Садибеков.

По его словам, ко Дню зданий в области введут в эксплуатацию 20 новых школ, из них 6 — вновь построенные. Таким образом, количество государственных школ увеличится с 1021 до 1027. Кроме того, в регионе функционируют 7 частных школ.

Вместе с тем, как стало известно на пресс-конференции, в области ведется строительство 79 объектов образования. С начала года уже сдано 7 объектов, 22 учреждения запланировано ввести в эксплуатацию до конца текущего года, а оставшиеся 58 — это объекты, переходящие на следующий год.

«В Южно-Казахстанской области образовательными организациями в плановом порядке ведутся работы по подготовке к новому учебному году. 1 сентября в ЮКО за парты 1034 школ сядут около 640 тыс. школьников, из них порядка 73 тысяч детей пойдут в первый класс», — сказал Уласбек Садибеков.

Наряду с этим, заместитель акима области отметил, что до 20 августа все школы обеспечат необходимыми учебниками.

«На сегодняшний день на закуп учебников для 2, 5, 7 классов выделено 4,5 млрд тенге. Около 2 млн или 56% учебников уже доставлены в школы. Оставшееся количество учебников будет полностью поставлено до 20 августа», — подчеркнул заместитель акима области Уласбек Садибеков.

Также, в целях подготовки к новому учебному году, за счет средств местного бюджета в 897 школах был проведен капитальный ремонт. Из них в 847 школах капитальный ремонт уже завершен. До 25 августа капитальный ремонт планируется завершить в 43 школах, сообщает пресс-служба акима ЮКО.