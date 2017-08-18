В ЮКО определили лучший социальный проект

На выставку «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане от Южно-Казахстанской области будет представлен проект «Оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми».

На конкурс, организованный в целях привлечения внимания общества к проблемам граждан с ограниченными возможностями и находящихся в трудной жизненной ситуации поступило 10 заявок от области, городов и районов. Социальный проект реализуют общественные объединения, правительственные и неправительственные организации, сообщества и юридические лица.

Поступившие проекты были рассмотрены на заседании комиссии, в результате победителем стал социальный проект «Торговля людьми», реализуемый «Правовым центром женских инициатив «Сана Сезiм».

Автор проекта – президент «Правового центра женских инициатив «Сана Сезiм» Хадиша Абышева. В рамках проекта гражданам предоставят комплекс социально-бытовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-правовых и социально-культурных услуг.

Данный социальный проект получил возможность участвовать от Южно-Казахстанской области на республиканской выставке, которая пройдет 20 сентября 2017 года в Астане.

Напомним, что выставка проводится с 2013 года Министерством Труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в целях укрепления семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей.