В зоопарке Шымкента пропали три краснокнижных варана

В зоопарке Шымкента при неизвестных обстоятельствах пропали три серых краснокнижных варана, сообщил в пятницу агентству «Интерфакс-Казахстан» руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бахыт Мусалиев.

«В прошлом году в зоопарке сделали открытый вольер и туда выпустили серых варанов, занесенных в Красную книгу Казахстана. Специалисты хотели посмотреть, как крупнейшие ящерицы, достигающие больше метра в длину, будут жить, размножаться. Сначала вараны выходили, ели мясо, а в этом году ничего не едят, не выходят. По словам сотрудников зоопарка, они подумали, что вараны в спячке, и позже выйдут. Но животные так и не появились. Куда исчезли — неизвестно», — сказал Б. Мусалиев.

Чтобы раскрыть пропажу краснокнижных варанов в вольере, установили фотоловушку, но и она не зафиксировала животных.

«Специалисты зверинца посчитали, что животные закопались в песок и погибли. Но туши не нашли, а вараны в зоопарке были огромные. Они (сотрудники зоопарка — ИФ-К) прислали нам письмо, что вараны мертвые. Но не могут предоставить бумагу с причиной гибели», — добавил представитель инспекции.

Пропавших ящериц в 2016 году в зоопарк принесли местные жители.