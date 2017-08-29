Южноказахстанские артисты выступили в Астане

Дни Южно-Казахстанской области в Астане продолжились музыкальным парадом, участие в котором приняли артисты области.

Специальный двухэтажный красный автобус, откуда звучали популярные песни южноказахстанских композиторов и исполнителей, передвигался по общественным местам, улицам и паркам столицы.

«Сегодняшний музыкальный парад – особенный подарок жителям и гостям столицы. Мероприятие организовано с целью пропаганды национального искусства и оказать поддержку программе «Туған жер», изложенной в программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру», — отметил руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.

Праздничный музыкальный парад стартовал от торгово-развлекательного центра «Думан» и продолжился на территории торгово-развлекательных центров «Хан-Шатыр», «Mega Silk Way», а также у Национального музея и на площади Байтерек. В концерте приняли участие более 30 исполнителей областной филармонии им. Ш. Калдаякова и областного театра оперы и балета.

Напомним, что сегодня в Астане во Дворце мира и Согласия началась выставка южноказахстанских товаропроизводителей «Оңтүстіктің өнімдері», а также художественная выставка под названием «Жер кіндігі — Қазығұрт».

Наряду с этим, будут организованы — караван искусств «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!» и шоу-концерты под названием «Сәлем Астана!, Сәлем, ЭКСПО!», «Оңтүстік әзілдері».