Южноказахстанский изобретатель внедрил электронную версию домбры

Изобретатель из Южного Казахстана придумал и внедрил электронную версию казахского национального музыкального инструмента — домбры.

Теперь можно играть на домбре, используя свой мобильный гаджет. Если у вас есть желание научиться игре на домбре, вы можете скачать и установить себе бесплатно это приложение.

Автором программы является специалист в сфере IT, уроженец Южно-Казахстанской области Нурлан Камбар. Накануне изобретение одобрила американская компании Apple, а разработчик стал обладателем авторского права.

На сегодняшний день Нурлан учится на втором курсе в университете Сулеймана Демиреля по специальности «Информационные технологии». Его мечта – стать известным специалистом в области IT.

Эта идея возникла у 20-летнего парня во время посещения международной выставки ЭКСПО в городе Астана. Советы и рекомендации по реализации идеи Нурлана поддержал известный «казахстанский Стив Джобс» Арман Сулейменов.

«В настоящее время молодежь стремится к инновациям и прикладывает все усилия для освоения новых технологий. Я же, в свою очередь, решил попытать счастье и попробовать реализовать свою идею. Одна из особенностей данной программы — возможность научиться играть на домбре, исполняя кюи, музыкальные произведения с помощью мобильного телефона.

Скачать бесплатно данное приложение, вы можете пройдя по ссылке https://itunes.apple.com/us/app/dombra/id1265753404 »,- сказал изобретатель.

На сегодня молодой изобретатель во время летних каникул проходит специальные курсы у специалистов IT сферы Назарбаев университета, сообщает пресс-служба акима ЮКО.