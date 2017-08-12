Южноказахстанскую молодежь пригласили на обучение в город Рудный

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял ректора Рудненского индустриального института, профессора Абдрахмана Найзабекова.

На встрече стороны обсудили систему образования в нашей стране и оказываемую поддержку со стороны государства, а также различные программы, реализуемые в рамках этих вопросов. В частности, глава региона поддержал предложение Абдрахмана Найзабекова пригласить южноказахстанскую молодежь для получения образования на севере страны, в рамках программы «Серпін-2050».

История Рудненского Индустриального института начинается с 50-х годов ХХ века, и на сегодня представляет собой современный научно-образовательный комплекс. В составе института – 3 факультета (горно-металлургический факультет, факультет энергетики и информационных систем, факультет экономики и строительства) и 7 кафедр. Обучение студентов ведется по 18 специальностям бакалавриата на государственном и русском языках по очной, вечерней и заочной формам обучения на базе общего среднего, технического и профессионального, высшего образования.

Преподаватели института по программе «Серпін-2050» за последние 2 года обучили 250 студентов (из них около 200 из ЮКО). По словам ректора вуза, в этом году еще 130 студентов из нашего региона прибудут в Рудный для получения высшего образования. Кроме того, 95-98 процентов выпускников университета работают по специальности, где для них созданы все необходимые условия.

После встречи с акимом области, ректор Рудненского индустриального института встретился с выпускниками области в молодежном ресурсном центре.

Стоит отметить, что в 2014 году по программе «Серпін-2050» было предоставлено 1000 грантов, а в 2015 году 34 колледжам выделено 1200 грантов, где 359 абитуриентов получают образование. В прошлом году 31 колледжу предоставили 1000 грантов, ряды студентов пополнили 244 абитуриентов области. В целом за последние 3 года, по программе «Серпін-2050» в вузах страны обучаются 4698 южноказахстанских студентов, а также 929 выпускников обучаются рабочим специальностям в колледжах.

Вместе с тем, в 2017 году в рамках программы «Серпін-2050» высшим учебным заведениям выделено 3793 государственных грантов, и 720 грантов предоставлено колледжам. В период с 23 по 31 июля 7849 молодых выпускников сдали документы на получение образовательного государственного гранта по программе «Серпін».