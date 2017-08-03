Молодожены из Шымкента заплатили за вертолет больше полмиллиона тенге за 60 минут

Вертолет из свадебного кортежа в Шымкенте принадлежит нефтегазовой компании. Стоимость аренды составила 550 тысяч тенге.

Вертолет на свадьбе в Шымкенте принадлежит авиационному департаменту частной нефтегазовой компании, передает Today.kz.

Как рассказал руководитель департамента Куаныш Мусаев, фирма недавно решила организовать коммерческие вертолетные туры, и полет Eurocopter на свадьбе являлся первым полученным заказом.

«Мы недавно начали этим заниматься. Это вертолет частной компании, и в связи с экономическими трудностями, чтобы обеспечить его обслуживание, мы в течение года добивались разрешение на использование вертолета для коммерческих полетов. Совсем недавно подали объявление и открыли сайт. Вчера первый заказ был, и такой шум поднялся. Законом такие полеты не запрещены, летали с разрешением, но хвастовство людей, конечно, мешает работе», — рассказал Мусаев.

По его словам, молодожены арендовали самолет на час и, согласно стоимости аренды, указанной на сайте, за 60 минут заплатили 550 тысяч тенге.

Мусаев также отметил, что из-за широкой огласки самой свадьбы в социальных сетях в компании могут запретить коммерческое использование вертолета.

«Человек заказал вертолет для свадьбы, а гости выложили видео в Интернет, а теперь нам достается. Возможно, могут вообще запретить коммерческие полеты. Сколько мы добивались, а теперь получается впустую все труды из-за непонимания людей», — добавил он.

Напомним, что в социальных сетях появился видеоролик свадебного кортежа с участием вертолета. Также были опубликованы снимки с шикарной свадьбы. На них запечатлен вертолет на взлетной площадке. На фоне геликоптера фотографируются молодожены и гости торжества.

Дело, действительно, получило большой резонанс. Пользватели интернета гадаю: накажут или нет пилота вертолета и что, собственно, он нарушил. Полет вертолета прокомментировал руководитель воздушного такси Астаны.

Руководитель компании Astana Business Aviation Кайсар Шыныбаев прокомментировал видео из Южно-Казахстанской области, где свадебный кортеж сопровождал вертолет, передает МИА «Казинформ».

«По правилам полеты допускаются от 20 метров от земли. По видео определить нереально, но на самом деле там высота была 30 метров. Кажется, что близко, но на самом деле очень высоко было. Я считаю, что он не нарушил закон. Тем более они находились не в населенном пункте, не создавали никаких помех. Не вижу никаких препятствий в том, чтобы он не летал. Единственное, возможно, они ехали медленно, но дорогу перекрывал кортеж, а не вертолет», — отметил Кайсар Шыныбаев.