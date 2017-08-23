Жаркую погоду без осадков обещают Шымкенту и ЮКО специалисты РГП «Казгидромет». В своем консультативном прогнозе метеорологи отметили, что погода еще порадует казахстанцев.

Территория Казахстана находится под воздействием очередного антициклона, центр которого расположен над Костанаем. Поэтому в ближайшие дни, по большей территории страны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Только на востоке и юго-востоке, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.

Температурный фон ночью на западе, северо-западе до 10-23 тепла, днем до 27-38 тепла, на севере, центре и востоке ночью 5-15, днем 23-35 тепла, на юге, юго-востоке ночью 10-20, днем 22-35 тепла.

В Шымкенте 24 августа ожидается 35-37 градусов выше ноля, небольшой ветер, переменная облачность. Осадков синоптики не предвидят.