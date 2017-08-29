Женщине из Шымкента с больным ребенком помогают все казахстанцы

На призыв помочь шымкентской женщине с больным ребенком откликнулись казахстанцы. Айнагуль Ельтаева с двумя дочками, одна из которых смертельно больна, получает помощь из всех уголков Казахстана.

За несколько дней после публикации Айнагуль получила более 600 тысяч тенге от жителей Шымкента, Астаны, Алматы, Атырау и других городов. Многие казахстанцы пожелали остаться неизвестными. Женщине пришел перевод даже из Америки — 100 долларов перевела казахстанка, живущая в Нью-Йорке.

Помимо денег, неравнодушные шымкентцы обеспечили семью продуктами питания и товарами первой необходимости. Решается и вопрос с жильем.

«Звонят люди, предлагают свою помощь! — рассказывает Айнагуль, — Это так… У меня даже слов нет, как это приятно! Столько вокруг добрых людей!»

По словам Айнагуль, с ней связались алматинские волонтеры по поводу лечения малышки Лауры. Девочка страдает от анорексии. Она такая худенькая, что даже передвигаться самостоятельно не может. Местные врачи поддерживают ее состояние, но об излечении речи не идет.

«Волонтеры приедут, будут изучать документы, консультироваться со специалистами, — говорит Айнагуль, — Возможно, мы поедем в Индию или Турцию на лечение. И хотя это просто устная договоренность, у меня появилась надежда! Если все получится, моя девочка будет здорова!!!»

Напомним, неделю назад к журналистам обратилась подруга Айнагуль с просьбой помочь. Айнагуль с двумя своими девочками могла оказаться на улице — женщине нечем было платить за небольшой домик в микрорайоне Достык.

Съемочная группа ТК «Отырар TV» отправилась в гости к женщине. Ситуация в семье оказалась плачевной.

«Я плачу 20 тысяч за коммунальные услуги, еще за аренду дома, еще на продукты и лечение для дочери всегда требуются деньги. В доме, в котором я живу, нет нормальных условий, но это не самое страшное, я и его лишаюсь… Куда мне идти? Если бы была возможность, я бы, конечно, никого не просила о помощи…» — мама больной девочки Айнагуль Ельтаева не скрывает слез.

Бесконечные очереди, постоянные отговорки работников, силы, которые на исходе, терпение и вера в то, что все можно исправить и нормально зажить. Айнагуль и ее соседка Карима ни единожды выстаивали очереди к чиновникам акиматов, врачам больниц и руководству жилищно-коммунального отдела.

Чиновники предлагают женщине, которая вынуждена жить на грани нищеты, купить квартиру по различным программам. В секторе жилья Шымкента ей на выбор были предложены Казахстанская ипотечная компания, фонд «Самрук-Казына», «Байтерек Девелопмент»…

История Айнагуль Ельтаевой вызвала большой резонанс. Казахстанцы бросились помогать. Но за эти дни дом Айнагуль не посетил ни один чиновник.