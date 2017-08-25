Жительнице Шымкента со смертельно больным ребенком срочно требуется помощь

Женщина со смертельно больным ребенком просит помощи у неравнодушных шымкентцев. Для облегчения ее с дочерью жизни на первое время требуется всего 20 тысяч тенге. В поисках крыши над головой она находится уже два года.

Бесконечные очереди, постоянные отговорки работников, силы, которые на исходе, терпение и вера в то, что все можно исправить и нормально зажить. Айнагуль и ее соседка Карима ни единожды выстаивали очереди к чиновникам акиматов, врачам больниц и руководству жилищно-коммунального отдела.

Сейчас Айнагуль с двумя дочерьми, одна из которых неизлечимо больна, может остаться без крыши над головой. Срок арендной уплаты за дом просрочен. В очереди на получение жилья она 5764-ая.

«Я плачу 20 тысяч за коммунальные услуги, еще за аренду дома, еще на продукты и лечение для дочери всегда требуются деньги. В доме, в котором я живу, нет нормальных условий, но это не самое страшное, я и его лишаюсь… Куда мне идти? Если бы была возможность, я бы, конечно, никого не просила о помощи…» — мама больной девочки Айнагуль Ельтаева не скрывает слез.

Сейчас Айнагуль будет рада любому жилью, на ожидание своей очереди у нее просто нет времени. Дни ее девочки иссякают, анорексия второй степени поглощает ее. Откуда взялась такая болезнь у восьмилетнего ребенка, врачи ответить не могут. Говорят, что с такими случаями не сталкивались. Пока врачи только поддерживают состояние ребенка и считают, что требуется очень дорогое лечение.

Приезжать в дом, где она сейчас проживает, даже не может скорая, это самая дальняя улица микрорайона Достык. Месяцы напролет она просит у государства хотя бы предоставить временное жилье до прихода ее очереди на получение постоянного.

«Просто мы сейчас попросили хозяина, где она живет, вот до 22-го числа нам пожалуйста помогите, немного подождите, потом 23-го мы освободим. Какой там?! Нет! Если нет Аюпова, который должен решить вопрос, почему тогда написали, почему тогда сказали, что будет прием? Мы вместе бегаем, куда надо, хоть в какие двери, куда нас пускают. Мы вместе ходим с ней, и вообще никакого итога нет», — жалуется соседка и подруга Айнагуль Карима Хайдарбекова.

В очередной раз из акимата женщин направили в городской отдел ЖКХ. Где обнадеживающего ответа, к сожалению, они и на сей раз не получили.

Гульнар Аширбаева: «У нас очень много тех, которые состоят в очереди с 2005-го года и на сегодняшний день они еще не обеспечены. Временное жилье — чтобы дать, оно у нас должно быть в наличии. На сегодняшний день у нас в наличии пока ничего нет. Если что-то освободится, дополнительно вопрос будет рассматриваться. Но то, что сегодня мы ее чем-то обеспечим, я не могу вам сказать, обнадежить чем-то не могу, в порядке очереди… У нас есть дополнительные линии программ. В принципе я ей уже это предлагала…»

Чиновники предлагают женщине, которая вынуждена жить на грани нищеты, купить квартиру по различным программам. В секторе жилья Шымкента ей на выбор были предложены Казахстанская ипотечная компания, фонд «Самрук-Казына», «Байтерек Девелопмент»…

Вопрос Айнагуль еще может быть решен положительно, нужно только дождаться выхода начальника ЖКХ и собрания, на котором рассмотрят ситуацию женщины. Но до него ей необходимо пробыть под крышей еще месяц. Аренда за жилье в месяц без оплаты за коммунальные услуги обходится ей в 20 тысяч тенге. Это реальная сумма, которую могут пожертвовать шымкентцы, чтобы не оставить Айнагуль на улице.

Для помощи связаться с Айнагуль можно по номеру 8-771-662-38-06

Зарина Шарипова