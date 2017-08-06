Жертвы бытового насилия могут обратиться в любой отдел полиции

Женщины и дети, ставшие жертвами бытового насилия, вынужденные из-за этого уходить из дома и скрываться у родственников в других селах или городах, не могут подать заявление в полицию и получить бесплатную экспертизу по обследованию полученных ими побоев и истязаний.

Такая проблема выявлена в ходе проекта «Казахстан без насилия в семье», проводимого в Южно-Казахстанской области по инициативе Генеральной прокуратуры.

За 6 месяцев институт судебных экспертиз только в Шымкенте провел обследование более 800 женщин и 15 детей, подвергшихся насилию в семье.

Очень часто несчастные женщины, спасаясь от мужей-дебоширов, вынуждены скрываться вдали от дома, забирая с собой и малолетних детей. Однако в полиции заявления принимают только по месту совершения преступления. Лишь в этом случае жертве проводится бесплатное обследование телесных повреждений. Подобная практика еще более усугубляет положение жертв бытового насилия, — отмечают эксперты.

Батыржан Жанибеков, директор Института судебных экспертиз по Южно-Казахстанской области: «Мы вышли с предложением к органам прокуратуры и полиции принимать заявление по указанным категориям дел (бытовое насилие) не по месту совершения преступления, но по месту обращения потерпевших. То есть, жертва может обратится в любой отдел полиции вне зависимости от места своего проживания и совершения данного преступления. Это бы очень повысило эффективность по защите прав и законных интересов лиц, ставших жертвами бытового насилия».

Отметим, в случае, если уголовное дело не возбуждено, то экспертиза телесных повреждений является платной услугой. Стоимость такого обследования 5 тысяч 724 тенге.

Такая платная услуга для многих жертв бытового насилия оказывается очень затруднительной а порой просто недоступной. Ведь потерпевшие (женщины и дети) как правило являются безработными, малоимущими, или выходцами из неблагополучных семей.

В связи с этим, руководство института судебных экспертиз направило ходатайство в Министерства Юстиции РК с предложением об исключении из прейскуранта платных услуг такой позиции как «освидетельствование женщин и детей, пострадавших от бытового насилия».