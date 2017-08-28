Житель Шымкента разыскивает полицейского, который украл у него щенка. Странный случай произошел 25 августа вечером. Мужчина в форме полицейского, проезжая мимо частного дома, остановился, вышел из машины, схватил щенка и был таков. На глазах у изумленных жителей улицы.

Два дня безрезультатных поисков и житель Шымкента был вынужден обратиться за помощью к журналистам.

«В пятницу на машине Лада-14 белого цвета под номером 881 полицейский похитил чёрного щенка. На улице Павлова и Калинина вышел из машины, схватил щенка, забросил в машину, сел и умчался не смотря на крики соседей очевидцев. Его не гложет совесть, он спокойно спит», — рассказывает Вячеслав.

Соседи Вячеслава рассказывают, что автомобиль ехал со стороны Абайского РОВД по улице Павлова, а щенок гулял как раз неподалеку от пересечения улиц Павлова и Калинина.

«Щенок чёрный, передние лапы в белых чулках. Симпатичная дворняга, кобель. Жена моя меня корит за то, что выпустил его на улицу…» — сетует Вячеслав.

Пользователи социальных сетей, где Вячеслав уже несколько дней публикует постер с требованием вернуть щенка, рекомендуют подать заявление в полицию. Вячеслав уже готов это сделать.

Кстати, в десяти минутах ходьбы от дома Вячеслава расположен Крытый рынок, где щенка дворняжки можно купить за символическую плату. А при случае и даром отдадут, лишь бы в хорошие руки. А у владельца щенка уже закрадывается подозрение, что кобелек был украден даже не ради обладания симпатичным песиком.

«Рядом птичий рынок на Гагарина. Можно там купить, но нет. Надо украсть. Понимаете? Дворнягу, с ошейником. Может из-за ошейника украл?» — говорит Вячеслав.

Уважаемый полицейский! Верните щенка! Если вы захотите связаться с владельцем собаки, координаты владельца есть в редакции нашего информационного портала Otyrar.KZ.