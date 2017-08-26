Жители Кайнар булака вот уже год живут без питьевой воды

Жители Кайнар булака еще в начале года лишились водяных счетчиков. Злоумышленники решили подзаработать легких денег путем взлома железных водяных ящиков и кражи водомеров. В результате злодеяния пострадали порядка трех тысяч абонентов.

Круглые сутки кристально чистая питьевая вода пробивается через закрытые пробки водопроводных ящиков и уходит в никуда. А жители дачного массива Кайнар булак только мечтают, чтобы в их кранах, вместо шипения воздуха, наконец раздался шум воды. Её горожанам подают только в определенное время, всего на несколько часов.

Водопровод в этом районе есть и даже были установлены водяные счётчики. В торжественной обстановке воду дали к новому году. А уже через две недели её отключили. Спустя некоторое время жители Кайнар булака обнаружили, что остались не только без воды, но и без счётчиков.

«У нас за подключение счетчиков сначала просили по 100 тенге с каждого дома. Потом, по 1,5 тысячи. Ну а сегодня уже просят по 2000 или 2,5 тысячи тенге», — говорит местная жительница.

«Эти работы должны проводиться бесплатно, почему мы должны платить деньги?» — спрашивает житель дачного массива.

В отделе ЖКХ уверяют, что платить жителям Кайнар булака ни за что не надо. Единственное, что сейчас требуется от двухсот абонентов, так это своевременно сдать документы уличкому или отнести их в горводоканал.

«Установка водомеров, прием документов и выдача лицевых счетов проводится совершенно бесплатно. Платить деньги за подключение счетчиков не нужно», — сказал Нурлан Жаманкоз, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, берущих деньги за подключение к водопроводным сетям, кайнарбулаковцам необходимо требовать документы, записывать данные и немедленно сообщать о незаконных поборах в водоканал, либо в городской отдел ЖКХ.

Бахром Абдуллаев