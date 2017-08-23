Жителям шымкентских массивов Тогуз и Нефтеразведка пообещали водопроводную воду

Жителей присоединенных к Шымкенту районов обеспечат чистой питьевой водой поэтапно. В жилых массивах Тогуз и Нефтеразведка, которые ранее относились к Толебийскому району ЮКО, ведутся работы по текущему ремонту подземного водопровода.

В жилом массиве Тогуз полным ходом идут работы по среднему ремонту водопроводных сетей. Строительная бригада, используя спецтехнику, готовит место для установки нового колодца. В нем будут находиться водомеры абонентов.

«Это колодец водомера. Здесь будут только счетчики стоять. Это «гребенка» называется. Она в таком состоянии должна быть, к ней идет линия, здесь будет устанавливаться новый вентиль, новый счётчик и новые детали», — рассказывает бригадир.

По словам специалистов, прежний трубопровод был проведен с грубейшими нарушениями. С этим и были связаны колоссальные потери воды. Абоненты платили по максимуму, получая при этом меньше половины от оплаченного по счёту. Кубометры вода утекали сквозь пальцы, а точнее — под землю.

«Расход электроэнергии идет очень большой, а потребление воды и оплата за воду очень маленькая. Сейчас закончатся ремонтные работы, и наши потребители будут получать воду бесперебойно 24 часа в сутки», — пояснил Нурлан Жаманкоз, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкент.

После проведения среднего ремонта и установки регулятора давления воды, которого, как утверждают специалисты, здесь раньше никогда не было, удастся не только избежать потерь, но и увеличить давление.

«Раньше давление воды было низким, она поднималась по трубам только до второго этажа. Надеюсь, что после ремонта ситуация изменится», — надеются местные жители.

На средний ремонт водопровода в двух жилых микрорайонах Шымкента из местного бюджета было выделено 150 млн тенге. Работы должны завершиться в начале октября.