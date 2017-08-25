В зоопарке Шымкента большое событие — обновлен забор зоопарка. На 30 миллионов тенге, выделенных из местного бюджета, подрядчики установили забор высотой пять и длиной 260 метров.
На заборе изображены обитатели зоопарка. Подрядчики планируют завершить все работы до сентября.
Напомним, недавно здесь была открыта уникальная зона Африки. Как выглядит зона Африки, зачем зоопарку электросторож и прочие зооинтересности можно прочитать и посмотреть ЗДЕСЬ
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3 Комментариев Включено "Зоопарк Шымкента окружили пятиметровым забором"
Если зоопарк красив внутри его надо максимум кованой решеткой ограждать, чтобы прохожие любовались а дети просились зайти. Но для нас красиво — это высокий забор и чем выше тем красивее.
Ведь том году делали капремонт?
Разве новый забор поставили? Просто старый забор отштукатурили покрасили и повесили изображения животных. Если 30 миллионов тенге поделить на 260 метров забора выйдет более 115 тысяч тенге за погонный метр забора и 23 000 тенге за квадрат. Наверное самый современный забор в мире. Кучеряво живем товарищи.