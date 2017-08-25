Зоопарк Шымкента окружили пятиметровым забором

В зоопарке Шымкента большое событие — обновлен забор зоопарка. На 30 миллионов тенге, выделенных из местного бюджета, подрядчики установили забор высотой пять и длиной 260 метров.

На заборе изображены обитатели зоопарка. Подрядчики планируют завершить все работы до сентября.

Напомним, недавно здесь была открыта уникальная зона Африки. Как выглядит зона Африки, зачем зоопарку электросторож и прочие зооинтересности можно прочитать и посмотреть ЗДЕСЬ