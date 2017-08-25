Зоопарк Шымкента окружили пятиметровым забором

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В зоопарке Шымкента большое событие — обновлен забор зоопарка. На 30 миллионов тенге, выделенных из местного бюджета, подрядчики установили забор высотой пять и длиной 260 метров.

На заборе изображены обитатели зоопарка. Подрядчики планируют завершить все работы до сентября.

Шымкентский зоопарк

Напомним, недавно здесь была открыта уникальная зона Африки. Как выглядит зона Африки, зачем зоопарку электросторож и прочие зооинтересности можно прочитать и посмотреть ЗДЕСЬ

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3 Комментариев Включено "Зоопарк Шымкента окружили пятиметровым забором"

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Kana Yeszhan

Если зоопарк красив внутри его надо максимум кованой решеткой ограждать, чтобы прохожие любовались а дети просились зайти. Но для нас красиво — это высокий забор и чем выше тем красивее.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 59 секунд назад
Askar Askarov

Ведь том году делали капремонт?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 51 минут назад
Askar Ormanov

Разве новый забор поставили? Просто старый забор отштукатурили покрасили и повесили изображения животных. Если 30 миллионов тенге поделить на 260 метров забора выйдет более 115 тысяч тенге за погонный метр забора и 23 000 тенге за квадрат. Наверное самый современный забор в мире. Кучеряво живем товарищи.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 18 минут назад
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