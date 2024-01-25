140 млн тенге, выделенные на стерилизацию бездомных животных в Шымкенте, вернули в бюджет

Около 140 миллионов тенге, выделенных на стерилизацию бездомных животных в Шымкенте, вернули государству. Об этом на брифинге сообщил главный ветеринар города, передает OTYRAR.

По словам Абунасыра Джанбатырова, причиной такого решения стало некачественная работа подрядчика. Чиновникам, как выяснилось, даже пришлось обратиться в суд с просьбой включить компания в «чёрный список».

Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«После того, как подрядчик предоставил некачественную услугу, мы отказали от него. Выделенные деньги были полностью возвращены в бюджет. И мы обратились в суд с просьбой включить учреждение в список недобросовестных подрядчиков, и наше заявление было удовлетворено».

На брифинге также сообщили, что с начала года начали штрафовать владельцев животных, которые не чипируют своих питомцев. Сумма штрафа — около 20 тысяч тенге, при повторном нарушении — почти 40 тысяч. В Шымкенте 15 клиник могут оказать содействие в чипировании и регистрации домашних животных. Стоимость услуги — от пяти тысяч тенге.

Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«В городе планируется отловить 40 тысяч брошенных и бездомных животных, обезболить 15 тысяч агрессивных и неизлечимых собак и кошек не запрещенными препаратами, то есть эвтаназией, а также кастрировать и стерилизовать 25 тысяч бездомных животных».