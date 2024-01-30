Потерю бюджетных 30 млн тенге предотвратили в прокуратуре Туркестанской области

В Туркестанской области удалось избежать потери бюджетных миллионов. Об этом рассказали в прокуратуре, передает OTYRAR.

ТОО «Шымкент жасыл қала» обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд региона о взыскании с отдела ЖКХ акимата Туркестана. Истцы указали, что сумма задолженности составляет около 30 миллионов тенге и в суде первой инстанции требования частной компании удовлетворили. Однако, спустя год, областной надзорный орган опротестовал решение судьи и апелляционная коллегия отменила задолженность.

«В частности, апелляция согласилась с доводами прокуратуры в том, что акты выполненных работ истца на оспариваемую сумму не зарегистрированы и отсутствуют у ответчика, а также счета на оплату указанной суммы в течение действия договора истцом не были предъявлены. В результате принятых мер удалось избежать нагрузку на бюджет региона в размере 30 млн тенге. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе»,- рассказали в прокуратуре Туркестанской области.