3 сентября «КазТарансГаз-Аймак» отмечает свой профессиональный праздник

Первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают те, о ком люди вспоминают, только столкнувшись с проблемами. И не всегда добрым словом. А ведь без их ежедневного кропотливого труда в наших домах не было бы тепла и уюта. Согласитесь, многие вещи в обыденной жизни мы не замечаем, но стоит в доме отключиться газу, как мы начинаем ценить это самое тепло.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности был официально утвержден в качестве профессионального праздника в 2003 году указом Президента Республики Казахстан. Это — профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов.

Это праздник всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

В ЮКО в сфере газоснабжения работают 1068 человек. А по потребителям наш регион самый многочисленный. В ЮКО природным газом обеспечены более 330 тысяч абонентов, а это практически 1 миллион 800 тысяч жителей.

Основная задача газового оператора — бесперебойно и в нужном объеме предоставлять газ населению. И для этого в области делается немало. За последние годы практически сошли на нет незапланированные отключения газа, уходит в прошлое время, когда давление в газопроводах не снижается даже при «пиковых» сезонных нагрузках в отопительный период. Сейчас южные регионы не страдают от дефицита газа.

С 2009 года наша компания осуществляет собственную инвестпрограмму по модернизации газораспределительных сетей. Напомним, тогда изношенность сетей превышала 50%. Сегодня в Шымкенте практически обновлена система газоснабжения. А когда инвестиционная программа будет полностью реализована, будут исключены факты хищения газа, ликвидированы утечки, стабилизировано давление в системе. Это позволит исключить дефицит мощностей в городе, приведет к увеличению объемов оказываемых услуг, увеличит сроки эксплуатации производственных активов, как минимум, на 50 лет. Также благодаря модернизации минимизируются эксплуатационные затраты, связанные с постоянными ремонтами и износом газопроводов.

При этом, в нашей области самая большая протяженность газопроводов. Если в 2015 году она составляла около семи тысяч километров, то в 2017 году уже почти 13 тысяч. Увеличение обусловлено строительством новых газопроводов по инвестиционным программам, передачей на баланс компании газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет государственного бюджета.

Так, в этом году на бюджетные деньги, в рамках программы «Нурлы жер», в пяти населенных пунктах Сарыагашского района ведется строительство газопровода. Кроме того, в 2016 году сданы в эксплуатацию газопроводы в 25 населенных пунктах, в которых ранее газа никогда не было.

Огромная работа ведется и по предотвращению несчастных случаев при использовании газа в быту. Неслучайно именно сейчас под особый контроль взята выдача техусловий и подключение газа абонентам. Потому что газ – опасное вещество, которое при неверном обращении может стать причиной гибели людей.

Работа газовиков непроста и, порою, опасна. Тем не менее, именно от их деятельности зависит прежде всего комфортность жизни граждан. Нести тепло и радость людям – вот главный принцип, на котором строится работа всех сотрудников огромной компании под названием «КазТрансГаз Аймак». И они всегда ему следуют.