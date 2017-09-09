9-летний мальчик утонул в канале Кызыл-кум ЮКО

9-летний мальчик утонул в канале Кызыл-кум в Шардаринском районе ЮКО. Спасателям понадобилось чуть больше часа, чтобы найти тело ребенка. Это семнадцатый ребенок с начала года, чью жизнь унесла большая вода.

Тревожное сообщение спасателям поступило 7 августа в 17:10. Судя по времени, очевидцы позвонили сразу. Они рассказали, что в селе Алатау батыр в канале Кызыл-кум утонул мальчик 2008 года рождения. Он просто пошел купаться.

«Получив сообщение, в 17:25 к месту происшествия выехали 5 человек личного состава оперативно-спасательного отряда. Поисковая группа в 18:15 часов прибыла на место происшествия и с помощью лодки приступила к поиску. Уже вечером в 19:20 в ходе поисково-водолазных работ тело ребенка было извлечено», — озвучил подробности поисковой операции Павел Вишенин, главный специалист ОСО ДЧС ЮКО.

Место трагедии — обычный канал. Он не охраняется, на его территории не дежурят спасатели, купаться в нем запрещено. Правда, запрет регулярно нарушается жителями поселка.

А в поселке Коксарай Отырарского района ЮКО по просьбе родных продолжаются поисково-водолазные работы местного жителя, утонувшего еще 21 июля. Спасатели обследовали десятки километров поверхности и дна реки.

«Водолазы работают в условиях особой сложности, скорость течения составляет 1,5 метров в секунду, глубина — до 6 метров, под водой — нулевая видимость, дно реки завалено деревьями, что очень осложняет работу…», — рассказывает Павел Вишенин.

По состоянию на 8 сентября 2017 года количество утонувших на водоемах области составляет 31 человек, из них 17 несовершеннолетних детей.

В сравнении с аналогичным периодом в 2016 году вода унесла жизни 70 человек, из них 42 — дети.

Сокращение числа утонувших стало возможным благодаря совместной профилактической работе, уверены спасатели. На протяжении всего купального сезона по местам стихийного отдыха людей были организованы постоянные рейды. Усиленное внимание было уделено информированию населения области о правилах поведения на воде через средства массовой информации.

Спасательный отряд призывает жителей и гостей области безукоризненно выполнять правила безопасности при отдыхе на водных объектах. Несмотря на все предупреждения спасателей, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедиям.