Адское лето-2017 на дорогах ЮКО

Не проходит и недели, чтобы южноказахстанцы не слышали о дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом. За каждой сухой строчкой полицейских сводок горе как минимум в двух семьях. И если кто-то думает, что виновника аварии нечего и жалеть, глубоко ошибается. Не всегда в смерти на дороге виноват именно водитель. А он жив и ему с этим жить…

Говорить об опасности на дорогах надо. Показывать, писать, звонить во все колокола. ДТП меньше не становится. Причина одна: уверенность в собственной неуязвимости. Неуязвимости нас: пешеходов, имеющих десяток жизней, водителей, в глаза не видевших ПДД. Авось, пронесет. Авось на дороге не бывает.

Карта аварийности в Шымкенте и ЮКО, которую ведет Комитет правовой статистике, испрещена спецзначками, каждый из которых — обозначение большой беды. Наш информационный портал собрал 11 ДТП со смертельным исходом, которые произошли в Шымкенте и ЮКО за 92 дня лета.

Лето в ЮКО выдалось смертельно жарким: 24 человека погибли, ПЯТЬ из них дети!

4 июня 2017 года

Около половины шестого утра оборвалась жизнь пешехода в жилом массиве Кызыл су. Полицейске Картауского района Шымкента получили сообщение, что неизвестная автомашина совершила наезд на пешехода и скрылась с места ДТП. Дознаватели ДВД ЮКО в тот же день установили личность погибшего, им оказался местный житель, 1949 года рождения. В тот же день вечером был задержан 19-летний водитель автомобиля «Форд-транзит». Он испугался и поэтому уехал, не оказав помощи…

13 июня 2017 года

На трассе недалеко от Шымкента столкнулись автобус, фургон и легковой автомобиль марки Opel. При развороте фургона на обочине в него на полном ходу врезался пассажирский автобус. От удара многотонную машину выбросило на обочину, где она влетела в бетонные блоки. Очевидцы говорят, что автобус от этого подлетел верх и перевернулся. В салоне автобуса было 18 человек. Шестерых госпитализировали. Женщина из автобуса умерла ночью в больнице, не приходя в сознание. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью.

13 июня 2017 года

В половине десятого утра на 80-ом километре автодороги «Шымкент-Самара» на территории Ордабасинского района ЮКО произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия дознаватели ДВД ЮКО установили, что автомашина «Опель вектра», под управлением жителя Отырарского района, 1994 года рождения, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Лада» под управлением жителя города Туркестан, 1985 года рождения. В результате ДТП на месте происшествия скончались трое пассажиров автомашины «Опель вектра»: женщина 1966 года рождения и двое детей 2007 года рождения. Водитель «Лады» и пятеро его пассажиров, 1956, 1981, 1985, 2006, 2015 годов рождения доставлены в больницу с различными травмами.

17 июня 2017 года

В результате ДТП погибли 5 человек и 5 получили травмы различной степени тяжести. Примерно в 4:00 на трассе «Шымкент-Самара» столкнулись две легковые автомашины «Лада» и «Мерседес-220». На месте происшествия погибли оба водителя автомашин, 1990 и 1995 годов рождения, жители Ордабасинского и Байдибекского районов и два пассажира «Лады», 1990 и 1989 годов рождения, третий пассажир автомашины «Лада», 1972 года рождения, скончался по дороге в больницу. 5 пассажиров автомашины «Мерседес-220», 1995, 1997 и 1998 годов рождения доставлены с различными травмами в Ордабасинскую районную больницу.

23 июля 2017 года

Советник акима Южно-Казахстанской области Сеит Ертай и депутат маслихата ЮКО Камытбек Айтореев погибли в ДТП. На 107 километре трассы «Шымкент-Самара» около 13.00 авто марки Toyota Land Cruiser Prado въехала в ГАЗ-53, который стоял на обочине с технической неисправностью. Два пассажира из авто марки Toyota, советник и депутат, погибли на месте ДТП. Водитель в реанимации. Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК.

9 августа 2017 года

Ранним утром наезд со смертельным исходом произошёл в Шымкенте на Темирлановском шоссе недалеко от гостиницы «Отырар». Недалеко от пешеходного перехода под колёса пока не установленной автомашины попала женщина лет 35-40. Водитель, по словам очевидцев, даже не попытавшись помочь пострадавшей, с места происшествия скрылся. Водители двигавшихся сзади автомашин вызвали скорую помощь. Врачи на место происшествия приехали уже через несколько минут, но травмы оказались очень тяжёлыми. В больницу женщину привезли без признаков жизни. Сейчас полицейские устанавливают марку автомашины и личность скрывшегося водителя. Возбуждено уголовное дело.

11 августа 2017 года

Смертельная авария в шымкентском поселке Бадам унесла жизни трех человек. Ранним утром грузовик выехал на встречную полосу и на полном ходу столкнулся с «семеркой». Водитель легковой автомашины, 1985 года рождения, и два его пассажира, 1960 и 1984 годов рождения погибли на месте происшествия, а еще два пассажира, 1987 и 1992 годов рождения, доставлены с различными травмами в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Водитель грузовика «Хово» 26-летний мужчина не пострадал. Он задержан и водворен в ИВС.

18 августа 2017 года

Во второй половине дня по улице Жибек-Жолы на выезде из Шымкента в районе Мартобе водитель иномарки, сбивший пешеходов на трассе, скрылся с места происшествия. В результате аварии мужчина, 1980 года рождения, скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина, 1981 года рождения, и семилетний ребенок с полученными травмами доставлены в больницы Шымкента. Водитель задержан и водворен в ИВС.

21 августа 2017 года

В Сарыагашском районе ЮКО водитель автомобиля сбил электроопору, газовую трубу и погиб сам в момент аварии. Смертельная авария произошла около пяти часов вечера в поселке Кожахан. Водитель автомобиля погиб на месте в момент столкновения с опорой электросетей. «Поступило сообщение от диспетчера Сарыагашского ГХ в 17 часов 15 минут, что по адресу с/о Жибек жолы поселок Кожахан произошел наезд автомашины на опору линии электропередач, в результате чего опора линии электропередач упала на газопровод д-76мм низкого давления…» — говорится в сообщении ремонтной бригады.

23 августа 2017 года

На трассе «Шымкент-Шаян» столкнулись два автомобиля. Трагедия произошла около 20:00 в Байдибекском районе ЮКО — на трассе столкнулись два автомобиля «Ауди» и «Мерседес-бенц». В результате ДТП на месте аварии погибли четыре пассажира «Ауди»: двое взрослых, 1976 и 1988 годов рождения, годовалый и пятилетний ребенок. Водитель «Ауди», 1973 года рождения, скончался в больнице. Автомобиль был переполнен. Еще пассажиры — взрослые, 1982, 1988 годов рождения, а также двое детей семи и шести лет, водитель «Мерседеса», 1965 года рождения, с различными травмами доставлены в районную больницу.

30 августа 2017 года

В Шымкенте пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку. Житель Шымкента, 1966 года рождения, управляя автомашиной «Ваз-21102» в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, ученицу 5 класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную детскую больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени».

Команда нашего информационного портала Otyrar.KZ выражает искренние соболезнования семьям погибших. Правила созданы для того, чтобы их НЕ нарушать. Только это выражение приемлемо к дороге. Двум смертям не бывать.

(в материале использованы фотографии из открытых интернет-источников)