Поведением шымкентцев во время встречи с акимом разбирается полиция

Во время традиционной встречи акима Шымкента с жителями города, было зафиксировано грубое отношение жителей друг-другу и к сотрудникам акимата.

В социальных сетях распространяется информация о том, что жители Шымкента «кричат, ругаются…». Вместе с тем, многие горожане пытались прорваться на прием без талона и без соблюдения очередности.

Внештатная ситуация возникла в следствии большого наплыва населения, желающих попасть на приеме к акиму города.

Выдачу талонов начали с восьми утра. В результате, к акиму города записались более 200 человек.

Кроме того, по предварительной записи на прием к различным городским и правоохранительным структурам записались более 350 человек.

Сейчас данным фактом разбирается полиция.