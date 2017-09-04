Дороги «Кызылорда-Шымкент-Тараз» и «Шымкент-граница Узбекистана» станут платными. Перечень автодорог в Казахстане, где будет взиматься плата за проезд, опубликовал на своей странице Мурат Жуманбай, официальный представитель МИР РК.

«Планируется 6,5 тыс. км автодорог сделать платными. В текущем году начался монтаж системы взимания платы на автодорогах Астана-Темиртау (132 км) и Алматы-Капшагай (42 км). Во втором полугодии планируется начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируется запустить систему», — пишет представитель министерства инвестиций и развития страны.

Далее в его публикации следует список дорог, где планируется до конца года завершить разработку проекта на внедрение платности. Общая протяженность будущих платных трасс — 5,5 тысяч километров.

Платными будут:

Капшагай-Талдыкорган, Астана – Костанай – гр. РФ, Павлодар – гр. РФ, Актобе – Уральск – гр. РФ, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – гр. Узбекистана, гр. РФ – Актобе – Кызылорда, Тараз – Кайнар, Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – гр. РФ, Уральск – гр. РФ, Астана – Павлодар, Актау – Бейнеу, Кызылорда-Шымкент-Тараз, Шымкент-гр. Узбекистана.

«На внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний (Kapch, FETC, РТ-Инвест) с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации 2018-2019 годах)», — отмечает Марат Жуманбай.

В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн. долл. США.