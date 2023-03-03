Кандидат в депутаты Мажилиса Оралбек Ботбай встретился с жителями

Избирательная кампания набирает обороты. Кандидат в депутаты Мажилиса Оралбек Ботбай встретился с населением Байдибекского района.

Кандидат от «Народной партии Казахстана» по одномандатному округу ознакомил земляков с предвыборной программой и поделился планами, направленными на благоустройство сел.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Оралбек Ботбай — уроженец Байдибекского района. Почтив память предков на малой родине, он встретился с земляками. В ходе агитационной компании, собравшихся ознакомили с предвыборной программой

Зухра Медеукызы, председатель филиала «Народной партии Казахстана» по Туркестанской области:

«От «Народной партии Казахстана» в Мажилис Парламента мы предложили кандидатуру нашего соратника Оралбека Ботбая , по одномандатному округу. Он здесь родился и вырос. Он непонаслышке знает сельскую жизнь. Мы уверены, он приложит все усилия для улучшения жизни сельских тружеников. Наша партия сделает всё чтобы поднять благосостояние народа, нужно развивать инфраструктуру, предпринимательство».

Сельчане возлагают на Оралбека Ботбая большие надежды. Асфальтирование дорог, освещение, мобильная связь 4G — это заслуга кандидата.

Рахим Найманбай , житель Байдибекского района:

«Оралбек рос на наших глазах. Он знает все трудности, которые есть в селе. Он даже не являясь депутатом, многое сделал для села. Построил дорогу, мечеть, на свои деньги отправляет наших детей учиться за границу. Надо выбирать депутатом человека из села».

Оралбек в этом году планирует отправить отличников учебы в Англию. Он уверен, сельские ребята, увидев мир, захотят построить Новый Казахстан.

Оралбек Ботбай кандидат в депутаты мажилиса парламента РК:

«Если даже не пройду, знайте, я не перестану помогать вам. Сделаю все чтобы вам жилось хорошо. А если я пройду депутатом в Мажилис, то очень постараюсь, чтобы часть бюджета направлялась на улучшение благосостояния сёл. Я призываю, чтобы вы, 19 марта пришли на выборы и проголосовали за достойных людей. Вы знаете меня, я обещания свои выполняю».

Для страны. За землю. Власть-народу! Активисты Народной партии Казахстана уверены, жители проголосуют за достойных, кто позаботится о них и стране.

Оплачено из предвыборного фонда кандидата в депутаты МП РК О. Ботбая