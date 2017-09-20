Меховая ярмарка «Армада» представляет в Шымкенте эксклюзивную коллекцию меховых изделий

Отличные шубы напрямую от производителя — для жителей Шымкента двери распахнула меховая ярмарка «Армада». Отличный выбор, отменное качество и приемлемые цены — три главных составляющих «Армады».

От обилия интересных моделей первые посетительницы даже немного растерялись. Пришли за одной вещью, а нравятся все! На помощь приходят консультанты — им под силу подобрать ту, единственную шубку, которая будет отвечать всем критериям будущей хозяйки.

Меховая ярмарка «Армада» предлагает новые модели из норки, песца, мутона, нутрии, каракуля. Есть и необычная линейка, можно сказать экзотическая для Шымкента — шубки из койота!

Шуба из койота – это прекрасная вещь, которая выглядит необычно, имеет непривычный «дикий» вид и при этом достаточно редко встречается на улицах. Это важно для тех, кому не хочется ходить в том же самом, что и остальные и кто ищет нечто более оригинальное. К слову, дизайнеры коллекций Кристиан Диор очень активно используют мех койота.

На все шубы в «Армаде» можно оформить рассрочку или кредит. Особенность меховой ярмарки еще и в том, что все модели, представленные в магазине, от самого производителя.

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Азамат Акбетов, менеджер предприятия: «Все изделия идут напрямую с нашего завода в Пятигорске. Мы в Казахстане уже третий год. Наши официальные магазины находятся в Караганде и Астане. Ярмарки, как в Шымкенте входят в маркетинговую программу предприятия: привозим, показываем, знакомим покупателей…»

Несмотря на тепло, что, в принципе, особо не располагает к зимним покупкам, организаторам ярмарки Шымкент понравился.

Азамат Акбетов говорит, что главная задача ярмарки — продлить тепло: «В наших шубках шымкентцы и не заметят, что зима наступила!»

Сейчас самое время готовиться к зимнему сезону. Стоит поторопиться, уже скоро все меховые изделия будут гораздо дороже. Сейчас цены радуют глаз: минимальная цена шубы из мутона — 35 тысяч тенге, из норки — 189 тысяч.

Большим спросом пользуются меховые жилеты. Пушистая жилетка в нашем климате хороша с осени и до самой весны.

Алена решила подобрать себе шубку в «Армаде» и не прогадала. Гостья ярмарки тут же нашла подходящую вещь.

«Я решила приобрести себе шубу для нашей погоды, что-то легкое… И хотелось бы, чтобы и выглядело шикарно. Идеальный вариант нашла себе. Смотрела несколько вариантов, но эта модель подходит еще под платье. И под брюки джинсы тоже. К тому же очень удобно за рулем», — делится впечатлениями Алена.

Сегодня шуба — не предмет роскоши, а необходимая в гардеробе вещь. Меховое изделие прослужит вам не один год. При правильном хранении и уходе шуба будет радовать много лет.

Меховая ярмарка Армада продлится до 30 сентября.