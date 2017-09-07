На Центральном стадионе Шымкента разрешили играть в футбол. Радостную новость для футбольных болельщиков юга сообщил пресс-атташе ФК «Ордабасы» Ильяс Жолдас на своей страничке в социальных сетях.

«Уважаемые любители футбола! Доводим до вашего сведения, что Центральный стадион имени Кажымукана допущен к проведению матчей Чемпионата и Первенства РК по футболу. Таким образом, матч ХХVI тура между командами «Ордабасы-Тараз» состоится на Центральном стадионе! Приходите поддержать команду! Алга, «Ордабасы»!» — подписал фотографию Центрального стадиона Жолдас.

Матч «Ордабасы-Тараз» состоится 10 сентября в 19:00 по местному времени.

Напомним, в конце апреля ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе в Шымкенте. Центральный стадион Шымкента имена Кажымукана Мунайтпасова, являющийся домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы», не допущен к проведению матчей казахстанской премьер-лиги. Такое решение приняла ФФК, о чем сообщается на официальном сайте организации.

В июле на Центральном стадионе Шымкента началась установка прожекторов. На ремонт прожекторов из областного бюджета было выделено 204 миллиона 456 тысяч тенге. Работы должны завершиться в течение 45 дней.