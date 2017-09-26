Обзор свежих фильмов сентября 2017

Список представленных лент достаточно разнообразен, он легко удовлетворит вкусовые пристрастия любого киномана. Это интригующий коктейль из классических ужасов, доброй комедии, будоражащего триллера и жизнеутверждающей мелодрамы!

Свежие фильмы сентября 2017

Статус Брэда (США). Философская сага Майка Уайта о вполне успешном и состоявшемся с точки зрения социума пятидесятилетнем человеке, который вдруг осознает свое несовершенство. Гармоничное сочетание качественного юмора, оригинальных размышлений и отличной актерской игры обеспечивает при просмотре приятные эмоции и хорошее настроение. В картине можно увидеть Бена Стиллера, Дженну Фишер, Остина Абрамса.

Клаустрофобия (США) https://www.ivi.ru/watch/193667/trailers. Квесты — это всегда очень увлекательно. Но когда на кону игры — жизнь, выброс адреналина обеспечен и героям, и зрителям. Антураж впечатляет: запертая комната, из которой нужно выбраться при помощи подсказок в течение часа, в противном случае… В фильме Уилла Верника снялись Ивэн Уильямс, Элизабет Хауэр, Аннабел Стивенсон.

Мадам (Франция). В основе ленты Аманды Штерс пикантная история в духе французского кинематографа, приправленная иронией, флиртом и забавными казусами. Последние приготовления к званому ужину в богатом доме омрачаются внезапным открытием — стол накрыт на 13 персон. Чтобы избежать неприятностей суеверная хозяйка четырнадцатой гостьей берет свою служанку. Сюжет приобретает особую остроту, когда в симпатичную простолюдинку влюбляется богатый и успешный аристократ! Как выйдут из этой непростой ситуации герои фильма? В фильме снимались Тони Коллет, Росси де Пальма, Харви Кейтель, Майкл Смайли.

Напарник (Россия). Режиссер Александр Андрющенко обыгрывает в своем произведении нестареющую тему обмена телами. На этот раз душа неугомонного майора Хромова в теле младенца пытается обезвредить главу мафии! В качестве помощника вынужден выступать отец малыша, который надеется после успешного завершения дела, получить своего ребенка в изначальной комплектации. Приключения наполнены динамикой и искрометным юмором. В ролях: Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Андрей Назимов.

Мама (США). Главные герои картины — молодая супружеская пара: заботливая жена, с вдохновением обустраивающая быт в респектабельном загородном доме и нежный любящий супруг. Но в какой-то момент в пасторальные картинки счастливой жизни медленно вползает леденящий ужас присутствия потусторонних сущностей. В очередной работе Дарена Аронофски, режиссера нашумевшего «Черного лебедя», снялись Дженнифер Лоуренс, Эд Харрис, Хавьер Бардем, Мишель Пфайффер.

Министр (Италия). Поклонники итальянских комедий наверняка высоко оценят этот замечательный фильм Джорджио Амато. Предприимчивый бизнесмен жаждет обрести протекцию министра, поэтому приглашает его на ужин с продолжением. Концепция раута стандартна: изысканные блюда, элитные спиртные напитки и роскошная женщина. И все прошло бы на ура, если бы не сокрушительный прокол с красоткой! В ролях: Джанмарко Тоньяцци, Эдоардо Пеше, Алессия Барела, Ира Фронтен.

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