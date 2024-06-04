Жители Шымкента пытаются отстоять свои дома и хозпостройки.

Часть из них их, за свой счет, заставляют снести по решению суда. Туда обратились юристы местного водоканала. Оказывается, строения проходят над канализационной трубой. Местные жители говорят, на руках у них есть все документы на участки и постройки. В водоканале же говорят, в случае утечки может произойти непоправимое.

У Юлии Плющевой шестеро детей. Многодетная семья достраивает двухэтажный дом, но теперь большую часть постройки их заставляют снести. Два года назад, говорит женщина, к жителям улицы обратились из городского водоканала и потребовали за свой счет убрать строения которые проходят над канализационной трубой, даже если те узаконены. Подали в суд и выиграли его. По словам женщины, дом уже построен и введен в эксплуатацию, непонятно тогда как уполномоченные органы дали на это разрешение.

«У нас узаконены все участки, есть все документы, все введено в эксплуатацию, мы проходили все согласование, все необходимые инстанции. Мы должны будем возложить все это на свои плечи поменять все документы, госакты за свой счет, мы должны лишиться своего имущества сами будем должны все это снести», — говорит Юлия Плющева, жительница г. Шымкента.

Подобные требования выставили и другим домовладельцам по улице Жанакала, где проживают не только многодетные но и пенсионеры, которым финансово не под силу снести постройки за свой счет.

«Сарай гараж все должно сноситься и яма засыпаться восстанавливаться за наш счет, у нас таких денег нет, у пенсионеров», — говорит Александр Тарасенко, житель г. Шымкента.

Представители говодоканала настаивают, люди должны привести свои земли в первоначальное состояние согласно санитарно-защитной полосы канализационных сетей. Над канализационной трубой возводить капитальные строения запрещено. Тогда как право владения участком остается за собственниками.

«Три метра должны быть освобождены, это минимально и даже эти требования не соблюдаются. Нарушения могут привести к печальным последствиям, может труба прорваться может произойти утечка, скрытая утечка», — говорит Динмухаммед Онгар, юрист ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ-МАРКЕТИНГ».

В горводоканале предлагают и другое решение, перенести канализационные сети за счет самих потребителей либо за счет госбюджета в течение нескольких ближайших лет. Коммунальщики говорят, сейчас делают упор на проведение канализационной сети туда, где она отсутствует.

«В будущем возможно будем разрабатывать проект возможно, разработать проект по СНИПу, те которые проложены будут демонтироваться со стороны водоканала», — говорит Мухтар Аман руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента .

Домовладельцы планируют побороться за свои постройки. При этом судоисполнители уже грозятся обложить шымкентцев штрафами за невыполнение решения суда.