Осень в Шымкент в сентябре все же придет, уверены синоптики. Специалисты РГП «Казгидромет» обнародовали консультативный прогноз на сентябрь. Консультативный, значит, может быть изменен, но все же… Основные погодные тенденции останутся.

Август передаст сентябрю эстафету теплой, но дождливой погоды на западе и юго-востоке страны. По предварительному прогнозу на следующей неделе с затоком холодных воздушных масс почти на всей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха:

на западе в период 4-7 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 20…28 тепла;

на севере и в центре в период 6-8 сентября, на востоке страны в период 8-10 сентября ночью до 7…15 тепла, днем до 17…25 тепла.

на юге в период 6-8 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 22…30 тепла.

на юго-востоке в период 8-10 сентября ночью до 10…18 тепла, днем до 20…28 тепла.

Затем, с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии, температура воздуха вновь начнет постепенно прогреваться: в северной половине днем до 22…30 тепла; в южной половине днем до 27…35 тепла.

Интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца, где на севере и востоке страны возможен переход дождя в мокрый снег. Температура воздуха понизится: в северной половине ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 7…15 тепла; в южной половине ночью до 2…10 тепла, днем до 17…22 тепла.

Вопреки заявлениям шымкентцев о том, что сентябрь в Шымкенте — это четвертый месяц лета, синоптики обещают, что в сентябре нас ждут пять дождливых дней — уже 4, 6, 15, 20, 21 и 26 сентября. 18 и 19 сентября ожидается облачная погода, но без осадков. Во все остальные дни ясно.

К 10 сентября дневная температура воздуха понизится до 30 градусов тепла, к 16 сентября — до 25 градусов со знаком плюс. К концу сентября в Шымкенте воцарится в среднем 23 градуса выше ноля. Воздух ночью остынет до 10 градусов тепла.