Памятник Кунаеву и Аскарову за 18 млн тенге поставил шымкентец в своем огороде

Двухметровый памятник политическим деятелям Казахстана Динмухамеду Кунаеву и Асанбаю Аскарову поставил житель Шымкента в своем огороде, передает NUR.KZ.

Как выяснилось, памятник стоит уже около четырех лет, но оказался он во дворе дома не из-за излишней политизированности шымкентца. Владелец дома, огорода и, соответственно, памятника, является скульптором.

Несколько лет назад некое частное лицо заказало ему эту скульптуру, однако по каким-то причинам памятник не забрали, и он остался стоять среди деревьев.

В городском отделе культуры Шымкента нам пояснили, что о подобной работе никто ничего не знает.

«Я слышал, что есть где-то памятник, но кто заказчик и для кого он был изготовлен, мы не знаем», — сказал Мурат Базаркулов, руководитель отдела культуры и развития языков города Шымкента.

Корреспонденту NUR.KZ удалось найти автора скульптуры, который пояснил, что работу думает продавать, так как заказ никто не забирает.

Версии, по словам скульптора, разные, мол, заказчик заявлял о том, что работу выставлять никуда нельзя, а потом и вовсе пропал, пообещав забрать памятник позже.

К слову, скульптор оценил памятник известным политическим деятелям на сумму в 18 миллионов тенге, но пообещал, что возможен торг.

«Мне поступил заказ, я его сделал. Мне обошлась работа примерно в 8 миллионов тенге. Почему он его не забрал — я не знаю точно, была версия того, что, мол, его нельзя ставить в городе. Так прошло четыре года», — пояснил хозяин памятника Анвар А.

Местные скульпторы и неравнодушная молодежь планирует провести переговоры с хозяином работы, уже появились неравнодушные жители, которые приходят к месту, где стоит памятник и просят снизить цену.