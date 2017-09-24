Проблема ветхого жилья в Састобе сдвинулась с мертвой точки

Проблема ветхого жилья в небольшом поселке Састобе неподалеку от Шымкента сдвинулась с мертвой точки. В небольшом поселке, образованном во времена строительства цементного завода, началась модернизация. Уже три многоквартирных дома, возведенных более 30 лет назад для сотрудников завода, приведены в надлежащий вид.
Компактную многоэтажку, стоящую прямо на въезде в поселок, не узнать. Дом прошел через капитальный ремонт: в нем заменены кровля, окна и фасад.
А в двух двухэтажных домах модернизации подверглась канализация. Подрядные бригады заменили крышу и сделали косметический ремонт.
Масштабный ремонт обошелся бюджету в 35 миллионов 600 тысяч тенге. На этом ремонтная история поселка не закончилась. В Састобе осталось еще несколько домов, которые ждут своей очереди на ремонт. По словам нового акима, план уже сдан.
«Сейчас заложили смету, ждем финансирования. Встретились с жителями поселка, рассказали ход событий. Теперь осталось только ждать. Большая задержка получилась из-за выбора подрядной организации. Искали надежную, проверяли, выбирали из лучших. Думаю, в следующем году ремонт продолжится», — рассказал о планах Ерлан Кузембаев, аким поселка Састобе.
Састюбинцы изменениями довольны, говорят, наконец, об их поселке вспомнили. Ждать не сложно, делятся надеждами сельчане, лишь бы обещания были не пустыми.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!