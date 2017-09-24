Проблема ветхого жилья в Састобе сдвинулась с мертвой точки

Проблема ветхого жилья в небольшом поселке Састобе неподалеку от Шымкента сдвинулась с мертвой точки. В небольшом поселке, образованном во времена строительства цементного завода, началась модернизация. Уже три многоквартирных дома, возведенных более 30 лет назад для сотрудников завода, приведены в надлежащий вид.

Компактную многоэтажку, стоящую прямо на въезде в поселок, не узнать. Дом прошел через капитальный ремонт: в нем заменены кровля, окна и фасад.

А в двух двухэтажных домах модернизации подверглась канализация. Подрядные бригады заменили крышу и сделали косметический ремонт.

Масштабный ремонт обошелся бюджету в 35 миллионов 600 тысяч тенге. На этом ремонтная история поселка не закончилась. В Састобе осталось еще несколько домов, которые ждут своей очереди на ремонт. По словам нового акима, план уже сдан.

«Сейчас заложили смету, ждем финансирования. Встретились с жителями поселка, рассказали ход событий. Теперь осталось только ждать. Большая задержка получилась из-за выбора подрядной организации. Искали надежную, проверяли, выбирали из лучших. Думаю, в следующем году ремонт продолжится», — рассказал о планах Ерлан Кузембаев, аким поселка Састобе.

Састюбинцы изменениями довольны, говорят, наконец, об их поселке вспомнили. Ждать не сложно, делятся надеждами сельчане, лишь бы обещания были не пустыми.