Простой, но гениальный совет, как сократить текущие расходы, стал вирусным. Первоначально этой идеей поделился пользователь Reddit с ником Oax_Mike. Затем её подхватили сайты лайфхаков, и вот теперь этот метод обсуждают тысячи пользователей Сети. В чём же секрет? Просто не тратьте деньги два дня в неделю.

Смысл этой тактики в том, чтобы осознать, сколько ненужных покупок мы совершаем каждый день. Те, кто последует совету, вовсе не должны ограничивать себя в еде или идти на работу пешком — еду, бензин или проездной можно купить заранее. А вот с походом в бар или покупкой ненужных мелочей придётся повременить.

От чего легко можно отказаться:

от ежедневных обедов в кафе;

от покупок ненужного со скидкой — «на будущее»;

от поездок на такси;

от посещений баров после работы;

от покупки уличной еды.

Автор идеи уверен, что эта тактика научит людей планировать бюджет и не совершать ненужных покупок под влиянием импульса. Благодаря ей можно изучить множество способов бесплатно и весело провести время: сходить в парк, погулять с друзьями или посетить бесплатную выставку. А ещё вам сразу станут видны слабые места бюджета— привычные ежедневные траты, без которых можно легко обойтись.