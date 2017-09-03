Простой, но гениальный совет, как сократить текущие расходы

0
139
Деньги и калькулятор

Простой, но гениальный совет, как сократить текущие расходы, стал вирусным. Первоначально этой идеей поделился пользователь Reddit с ником Oax_Mike. Затем её подхватили сайты лайфхаков, и вот теперь этот метод обсуждают тысячи пользователей Сети. В чём же секрет? Просто не тратьте деньги два дня в неделю.

Смысл этой тактики в том, чтобы осознать, сколько ненужных покупок мы совершаем каждый день. Те, кто последует совету, вовсе не должны ограничивать себя в еде или идти на работу пешком — еду, бензин или проездной можно купить заранее. А вот с походом в бар или покупкой ненужных мелочей придётся повременить.

От чего легко можно отказаться:

  • от ежедневных обедов в кафе;
  • от покупок ненужного со скидкой — «на будущее»;
  • от поездок на такси;
  • от посещений баров после работы;
  • от покупки уличной еды.

Автор идеи уверен, что эта тактика научит людей планировать бюджет и не совершать ненужных покупок под влиянием импульса. Благодаря ей можно изучить множество способов бесплатно и весело провести время: сходить в парк, погулять с друзьями или посетить бесплатную выставку. А ещё вам сразу станут видны слабые места бюджета— привычные ежедневные траты, без которых можно легко обойтись.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz