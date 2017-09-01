Пушистые мечты сбываются в «Шубомании» — меховой ярмарке Шымкента

Пушистые мечты шымкентцев сбываются в «Шубомании» — трендовой меховой ярмарке Шымкента. Сезон выгодных покупок в самом разгаре. Норка, лама, лиса, соболь, мутон и их удивительные комбинации не только поражают воображение покупателей, но и удивляют демократичными ценами.

На меховой ярмарке в одном из павильонов ТЦ «Аль-Фараби» представлен большой ассортимент моделей на любой вкус и цвет. И скидки, действительно, впечатляют! Зима не за горами, а это значит, что наступило время пополнить свой гардероб модной шубкой, которая будет согревать в холода.

Компания «Шубомания» уже несколько лет радует своих клиентов в Шымкенте уникальными изделиями из меха. Специально для ценителей роскошных вещей на выставке представлена и эксклюзивная коллекция. Для более консервативных покупательниц — классика, для молодежи — креативная линейка.

К тому же на выставке-продаже работают специалисты, которые подберут изделие по фигуре клиента, и эксперты, которые подскажут, как правильно выбирать шубу, оценить ее качество и пошив.

Аманкуль Омарбек , покупательница: «Уже в прошлом году планировала сделать себе подарок, купить норковую шубу. Здесь нереальное количество шуб! Конечно, хотелось бы выбрать несколько. Но я уже определилась. И решила купить шубку. Я так довольна, что именно в нашем городе проходит это выставка, и у меня появилась возможность сделать себе уникальный дорогой подарок!»

Помимо нескольких тысяч элегантных женских шуб, «Шубомания» предлагает меховые безрукавки. Многие из них можно носить уже с первыми холодами, некоторые — супертеплые и выдержат шымкентскую зиму.

Каждую покупку можно оформить в рассрочку или кредит. Выставка-продажа проходит ТЦ «Аль-Фараби» по Темирлановкому шоссе. Ярмарка с потрясающими скидками от 5% до 30% продлится до конца сентября.

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