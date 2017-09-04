Расписание международных рейсов из аэропорта Астаны временно меняется

В связи с ремонтными работами расписание рейсов в международном аэропорту Астаны Нурсултан Назарбаев будет изменено расписание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 по 24 сентября с 9.00 до 16.00 будут вестись ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим авиакомпании будут передвигать свои рейсы», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Авиакомпании просят пассажиров перепроверять информацию о рейсах на официальных сайтах. Напомним, новый терминал столичного аэропорта заработал в начале лета. С июня в нем обслуживаются международные рейсы 19 иностранных авиаперевозчиков, открыты новые рейсы в Дели, Варшаву, Хельсинки, Будапешт, Пекин, Ереван, Киев, Батуми, Минеральные Воды.