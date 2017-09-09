Работы по прокладке коммуникаций в Shymkent city выполнены на 50%

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В городе будущего — Shymkent city работы по прокладке коммуникаций завершены на 50%. Территория Shymkent city — 436 гектаров. Согласно Генплану, здесь будут расположены 206 многоэтажных жилых домов и 30 социально значимых объектов.

Три строительные компании выполняют работы по прокладке асфальтированных дорог. Строительством инженерной инфраструктуры занимаются две подрядные организации. Чужие люди здесь пока бывают редко, так что подрядчики с удовольствием рассказывают о ходе грандиозной стройки.

«Здесь будут установлены восемь распределительных пунктов электрофикации (РПЭ). С этой подстанции мы проведем электрические кабели. Как вы видите в каждом квартале у нас будет по одному РПЭ. Все это учтено и прошло экспертизу», — рассказывает Султан Кенжеалиев, директор ТОО «Стройжолсервис».

На большой территории ведется строительство сразу 14 многоэтажных домов. И все они являются переходящими обектами на следующий год. По словам специалистов, для возведения этих объектов используется исключительно современные строительные материалы самого лучшего качества. Строители дают гарантию на сейсмическую устойчивость до 9 баллов.

«Благодаря арматуре, перед кладкой пеноблока нам удалось увеличить сейсмостойкость многоэтажных домов. Мы в железобетонную конструкцию заливали арматуру по вертикали на расстоянии друг от друга на 1,2 метра. Прочность несущих стен на высочайшем уровне», — делится секретами технологии мастер Муталиб Абиев.

Определено и место для строительства двух небоскребов. Китайская компания уже подписала меморандум на строительство двух 57-ми этажных домов. На строительство сквера и развлекательного центра отведено 56 гектаров земли. Как уверяют строители, после окончания всех работ, Shymkent city, действительно, будет похож на город из фантастического фильма.

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