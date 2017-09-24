Рост цен заставил коммунистов ЮКО поднять вопрос: как жить дальше?

На повышение цен на продовольственные и на непродовольственные товары, а также на подорожание коммунальных услуг коммунисты отреагировали дискуссией на тему «Ценовые потрясения. Как жить дальше?»

Поводом для проведения общественной дискуссии активистов послужило повышение цен на самые востребованные товары и услуги. В качестве доказательства коммунисты представили официальные данные Комитета по статистике.

Цены на продовольственные товары за восемь месяцев увеличились на 3,6 процента, непродовольственные — на 4,2 %. Медленно, но верно растет цена на ГСМ. Бензин — 5,7 процента, дизельное топливо подорожало на 9,3 %, сжиженный газ в баллонах на 7,7 %. Рост цен и уменьшение реальных доходов ведут к обнищанию населения, уверены коммунисты.

Активисты обеспокоены: бедность и низкие зарплаты не только бьют по качеству жизни людей, ограничивая их возможности нормально питаться и лечиться, но и не позволяют дать достойное образование детям. Но, из этой экономической проблемы есть выход, уверяют коммунисты.

Нурлан Кадыркулов, первый секретарь ОҚО обкома КНПК: «Обратно вернуться к налогообложению по прогрессирующей методике. Поднять налоги на дорогую недвижимость и транспортные средства, а также ввести продуктовые карточки для бедных».

Участники дискуссии «Ценовые потрясения. Как жить дальше?» — это представители НПО, политических партий, а также люди с активной гражданской позицией — поддерживают коммунистов. Протокол мероприятия, со всеми предложениями, будет подготовлен и направлен в вышестоящие органы.

Шынар Оразова