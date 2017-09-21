Самая проблемная многоэтажка в Шымкенте преобразилась до неузнаваемости. В бывшем общежитии №34 по Каратюбинскому шоссе подходят к концу работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту.

Ремонтные работы в бывшем общежитии №34 по Каратюбинскому шоссе идут полным ходом. За последние четыре месяца строителям ТОО «Акжол-2008 ЛТД» удалось сделать, казалось бы, невозможное.

Усилить фундамент здания, перетянуть фасад швеллерами, заменить оконные рамы, отопительные трубы, провести отделочные работы в подъездах и квартирах. Полной замене подверглась и кровля пятиэтажки. За время ремонта строители неоднократно натыкались на стену непонимания и недоверия среди местных жителей.

«Да, это правда, у нас были некоторые трудности с жителями. Многие не хотели впускать нас в свои квартиры, ссылаясь на то, что мы отберем их недвижимость. Хотя мы хотели всего лишь усилить швеллером стены, чтобы предотвратить растрескивание или даже обрушение. Причем, как снаружи так и внутри. Сложно было достигнуть взаимопонимания, но мы все же сделали это. Но, увы, потеряли уйму времени. Могли бы давно всё закончить!» — рассказал Нурдаулет Жамилов, заместитель директора ТОО «Акжол-2008 ЛТД».

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Когда работы по сейсмоусилению здания и капитальному ремонту были фактически завершены, местные жители признались, что были не правы. Жильцы просто переживали, что после капремонта останутся без крыши над головой. Сегодня горожане просят называть их счастливыми новоселами и искренне благодарят строителей за колоссальный объем проведенных работ.

«Спасибо огромное строителям за проделанную работу! Мы очень рады, что нам сделали такой шикарный ремонт. Теперь бывшее общежитие, простоит еще несколько десятков лет», — говорит жительница дома.

За полувековое существование общежитие по Каратюбинскому шоссе пришло в плачевное состояние. Аварийным приватизированное жильё не признали, да и лишних денег на строительство новой пятиэтажки в бюджете не было.

Власти Шымкента приняли срочное решение — заняться сейсмоусилением дома и выделили 191 млн. тенге. Многоквартирный дом строители планируют сдать в эксплуатацию через 2-3 недели.