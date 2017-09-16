«Шарик-марик» в шымкентском образовании: из переполненной школы № 23 детей переселили в переполненную школу № 20. Причем 20-ая школа была заполнена более чем на 100 %! Теперь лицеисты из 23-ей дополнили 20-ую до нагрузки в 150-170% !!!

В попытках решить проблему «перенаселения» 23-ей школы, чиновники усугубили (даже не создали, она и так была!!!) аналогичную проблему в другой школе. Интересно, зачем? Снизить качество образования в одной из лучших по уровню школ? Гениально! Одним махом кинуть школу в тартарары!

А то, что при этом нарушены законы РК «Об образовании» и другие нормативно-правовые акты? Это никого не интересует?

В результате, учащиеся школы-гимназии №20 не имеют возможности получения качественного образования, гарантированного им, между прочим, Конституцией РК.

Господа управленцы, в результате ваших действий:

Ученики теперь не могут полноценно осваивать учебную программу и обучаться в специальных профильных кабинетах (физики, химии, географии и т.д.) с необходимыми наглядными пособиями и приспособлениями!

Ученики не могут делиться на группы при изучении казахского и английского языков (кабинетов для этого теперь нет).

Ученики не могут полноценно заниматься на уроках физической культуры (спортзал в школе не резиновый).

Ученики не могут нормально поесть в столовой (каковы нормы СанПиНа по размеру помещений для питания учеников?).

Ученики не могут даже нормально сходить в туалет (каковы нормы СанПиНа по количеству и оснащенности туалетных комнат в школах?).

И какое после этого будет качество обучения и качество получаемых знаний у наших детей? Низкий вам поклон от родителей учеников многострадальной школы №20…

Хотелось спросить вас, господа. Разве в городе нет школ с низкой заполненностью учениками, куда можно «переселять», если уж вам так понадобилось, учеников из школы № 23? Разве в этом районе есть только школа № 20?

А школа № 7, школа № 50 и тд. Почему нельзя было, хотя бы, распределить по несколько классов из школы № 23 в несколько близлежащих школ, а не только, в «резиновую», по вашему мнению, школу № 20?

А вы уверены, господа, что в переполненной школе № 23, в основном учатся дети по месту жительства, принадлежащие данному району?

Попробуйте проверить и вы удивитесь, что большая часть учеников не живет в данном районе (не секрет, что из-за престижности школы № 23 в нее попадает правдами и неправдами огромное количество учеников из других районов. Подойдите в конце уроков к школе и вы увидите, как загружены все улицы вокруг школы автомобилями, забирающими учеников. А ведь если ученик живет в этом районе, то в школу он ходит пешком…)

Так что проблему можно было решить и без «переселения» в школу № 20, но для этого надо работать и думать, господа!

И в заключении, хотелось бы напомнить отделу образования г.Шымкент о его функциях и обязанностях согласно их же «ПОЛОЖЕНИЮ о государственном учреждении «Отдел образования города Шымкент»» (Перечитайте внимательно и изучите свои обязанности, соблюдайте законы РК и работайте. Помните, что свою зарплату вы получаете из налогов, которые платят родители учеников, так здорово управляемых вами школ. А то такими темпами «отдел образования» можно будет переименовать в «отдел удушения образования»):

1. Общие положения:

п.2 Государственное учреждение «Отдел образования города Шымкент»

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа:

п.15.Задачи:

Организация работы по реализации законов Республики Казахстан, других

нормативных правовых актов в сферах, относящихся к компетенции

государственного учреждения «Отдел образования города Шымкент».

п.16. Функции:

…осуществляет исполнение Законов Республики Казахстан «Об

образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан» и других

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере

образования.

Автор: Владимир Николаев.