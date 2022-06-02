В акиматах появится должность уполномоченного по правам ребенка

Права детей отныне будут под пристальным надзором независимых уполномоченных. Должность появится при акиматах. О том как защитить маленьких граждан Казахстана говорили на заседании правительства.

Начали с бюджета — на охрану здоровья детей денег выделят вдвое больше. Финансирование направят на школьную медицину и детских зубных врачей. Впервые появится новая статья расходов: на дополнительный аудиологический скрининг выделено более 5 млрд-ов тенге.

«Министерством реализуется программа оказания ортодонтической помощи детям из малообеспеченных семей. В этом году выделенная на эти цели сумма увеличилась и составила 5 млрд-ов тенге. С введением системы обязательного социального медицинского страхования финансирование медицинской реабилитации в целом увеличилось в 7 раз»,- рассказала Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Программа ЭКО «Аңсаған саби» позволит стать родителями двух с половиной тысяч детей. Благодаря квотам и методу экстракорпорального оплодотворения на свет уже появились 1560 маленьких казахстанцев.

«20% семейных пар разводятся из-за бесплодия. В прошлом году 7 тысяч женщин получили доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. В результате более трёх тысяч женщин были поставлены на учет по беременности. Эта программа будет продолжена в рамках национального проекта «Здоровая нация» до 2025-го года»,— рассказала Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Охват дородовым наблюдением беременных женщин планируют довести до 80 процентов, а скринингом — до 100%. Это поможет выявлять пороки развития органов плода во время беременности. Говорили в Правительстве и о детских садах. Местами в дошкольных учреждениях обещают обеспечить всех.

«Во избежание чрезвычайных ситуаций в частных детских садах усилим меры безопасности, обеспечим квалифицированными специалистами, а также улучшим качество госзаказа с помощью ваучерного механизма. Более 15-ти тысяч воспитателей проходят соответствующие курсы по новой модели»,— говорит Шолпан Каринова, вице-министр образования и науки РК.

Впервые в этом году будет обновлён автопарк школьных автобусов. А книжный фонд школьных библиотек пополнится новой художественной, детской литературой. Премьер-министр страны поручил обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Сельские акиматы обязаны оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать детские познавательные экскурсии.