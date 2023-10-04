Как в Казахстане будут защищать детей от насилия

Как реагировать на насилие в отношении детей?

В МВД разработали алгоритм действий полицейских на такие сообщения. После поступления обращения, правоохранители будут навещать такие семьи.

В их обязанности входит: осмотреть место жительства, проанализировать состояние ребенка, физическое и психологическое. Проверить нет ли в семье людей, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками, нет ли у них судимостей.

Также они должны будут опросить членов семьи, соседей или очевидцев, если те стали свидетелями насилия. В случае противоправных действий, зарегистрировать факт в досудебном реестре, в ином случае провести беседу с родителями.

«Новшеством данного алгоритма является то, что теперь по каждому факту мы будем уведомлять органы опеки и попечительства и уполномоченного по правам ребенка. Мы со своей стороны будем проводить проверку на факт наличия нарушения прав ребенка, уполномоченный по правам ребенка с точки зрения оказания правовой, социальной и иной помощи», — говорит Асет Оспанов, начальник управление КАП МВД РК.

В некоторых семьях насилие в настолько нормализировано, что дети и не знают какого это, когда их не бьют. Именно поэтому общественники говорят, нужно учить детей расставлять собственные границы и говорить, что побои это неправильно.

«В школах должны проводиться тренинги обучающие, во время классных часов учителя, классные руководители, инспектора, должны объяснять что такое личные границы. Правовая защищенность должна гарантировать каждому ребенку чтобы он психологически, физически был здоров», — говорит Гульнар Умарова, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

При этом специалисты говорят, в обществе должна сформироваться нулевая терпимость к насилию над детьми. Родные, соседи или учителя, в случае если стали свидетелями того, что ребенка бьют или измываются психологически, должны обратиться к правоохранителям.