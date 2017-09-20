Спортивные тренажеры Шымкента нуждаются в срочном капитальном ремонте

Спортивные тренажеры, установленные на территории Енбекшинского района Шымкента, медленно, но верно приходят в негодность. На 8-ми тренажерных площадках, за три года эксплуатации, уцелели единицы спортивных снарядов. Оставшиеся требуют срочного ремонта.

На чьем балансе сегодня находятся уличные тренажеры, сколько необходимо средств для их восстановления и будут ли в этом году занимается ремонтом, выяснял корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

Мода на уличный ЗОЖ появилась в Шымкенте несколько лет назад. На нехитрых спортивных тренажерах занимаются и стар, и мал. И все как один сегодня говорят о том, что большая часть уличных снарядов нуждается в замене или ремонте. Найти неухоженные спортплощадки в Шымкенте труда не составит. Грязь, мусор, что-то обязательно сломано, краска облупилась, запчасти заржавели.

«Вот, видите в каком он состоянии! Я качался, вот так вот… Но сейчас его просто напросто нет…», — сожалеет житель Шымкента Октем Шайык.

Пенсионер Октем Шайык 22 года активно занимается спортом. После утренней пешей прогулки в парке «Женіс», 73-летний аксакал идет прямиком к уличным тренажерам. Октем ага говорит, что количество желающих заняться собственным здоровьем в последнее время выросло в разы. Такого наплыва шымкентцев тренажеры во дворах и парках города просто не выдерживают.

«Оборудование установили, всё хорошо для людей. Это же политика президента, чтобы наши люди, казахстанцы занимались спортом, хотя бы до 30 % населения. Для детей, для взрослых — отлично. Но за оборудованием нужен уход! Мы несколько раз в акимат заявку подавали, они сказали, что, мол, пока такой возможности нет», — рассказывает Октем ага.

«Нужно ремонтировать тренажеры. Зачем их устанавливать, если не следить за ними,… не ухаживать. Приучили людей, так будьте любезны и своевременно ремонтируйте их», — присоединилась к разговору еще одна жительница города.

В Енбекшинском районе Шымкента оборудовано восемь тренажерных площадок. Уличные велосипеды и турники установили в 2014 году. На это из бюджета выделили более 13 млн тенге. После установки спортплощадки были переданы на баланс районного акимата. Теперь на их совести ремонт и замена спортивного оборудования.

«Сломанных элементов и полностью негодных тренажеров уже много. В прошлом году мы составили общую смету на тренажерные площадки и на обычные площадки для отдыха, на МАФы, которые тоже требуется освежить — вышла очень большая сумма. Сейчас мы готовим сметы отдельно на каждый объект. Надеемся, что деньги выделят…», — рассказал Бахтияр Турабеков, начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Енбекшинского района.

Еще одна беда для тренажеров — уличные хулиганы. Как их вылавливать, как убедить других не портить общественное имущество, в акимате не знают.

По предварительным подсчетам специалистов, сегодня для восстановления тренажерных площадок только в одном Енбекшинском районе Шымкента, требуется не менее 8 млн тенге — по миллиону на каждую. В бюджете такие траты в этом году НЕ предусмотрены.

Чиновники говорят, что если и надумают чинить, то не раньше следующего года. Возможно, тогда в бюджете предусмотрят средства для тех горожан, кому не по карману дорогостоящие тренажерные залы Шымкента.