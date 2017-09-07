Стать свидетелями церемонии закрытия ЭКСПО-2017 смогут все желающие

Торжественный салют в честь Церемонии закрытия Выставки состоится в 21:15 вечера.

В воскресенье, 10 сентября, на территории выставочного комплекса состоится Церемония закрытия Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Официальная часть мероприятия пройдет в здании Конгресс-Центра, однако трансляция будет вестись на сцене Амфитеатра с 20:00 до 20:50, сообщает Zakon.kz.

В этот день Выставка будет функционировать в штатном режиме, все павильоны будут принимать посетителей с 9:30 до 20:00. Официальные кассы у входных групп будут доступны c 08:30 до 18:30 и с 22:00 до 00:30. С 19:00 до 22:00 все входные группы Выставки будут закрыты. Южная и западная входные группы вновь откроют свои двери для гостей выставки ЭКСПО-2017 с 22:00 до 01:00.

Атриумы павильонов откроются в 22:00 и будут функционировать до 2:30 ночи. Здесь международные павильоны представят свои концертные программы. Рестораны и точки питания на территории выставочного комплекса вновь откроют свои двери для гостей ЭКСПО-2017 с 22:00 до 02:30 ночи. Окончание работы Выставки — 03:00. Стоит отметить, что в этот день состоятся 2 парада в 18:35 и 20:00 вечера.

Концертная программа будет проходить с 18:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:10 на сцене Амфитеатра. Посещение концертной программы предусмотрено по входным билетам на ЭКСПО-2017. Торжественный салют в честь Церемонии закрытия Выставки состоится в 21:15 вечера.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 проходит в Астане в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тема Выставки – «Энергия Будущего» отвечает мировым глобальным вызовам современности в энергетическом секторе. В мероприятии принимают участие 115 стран и 22 международные организации, представляющие новые технологии в области альтернативных источников энергии.