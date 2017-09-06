Трехсменка в восьми школах Шымкента не раздражает учителей, родителей и школьников

В восьми школах Шымкента школьники вынуждены заниматься в три смены. Понятное дело, что в учебных заведениях с трехсменным обучением, нагрузка как на преподавателей, так и на школьников ложиться немалая.

В школе № 87 в микрорайоне Самал-3, рассчитанной на 1200 учеников, сегодня в три смены обучаются более 4 тысяч школьников. Чтобы сделать учебный процесс максимально комфортным, педагогический коллектив школы решил, что в третью смену будут заниматься ученики начальных классов. Уроков у них не много — четыре-пять, занятия начинаются в 14:45, а уже в 18:30 звенит звонок с последнего урока.

Айгуль Исабекова, заместитель директора школы № 87: «Уроки у нас в первую смену начинаются в 8:15, заканчиваются после 11:00. Вторая смена начинается с половины двенадцатого, а заканчивается в два. А третья начинается в 14:45 заканчивается после 18:00, смотря сколько там уроков… Ну да, есть свои трудности там тоже. Чуть-чуть неудобно. Конечно, хотелось, чтобы дети наши учились в две смены. Но надеемся, что скоро наша новая школа построится и мы как-то распределимся…»

Удивительно, но ни один из родителей и учеников, за все годы трехсменного обучения, ни разу не пожаловался на переполненные классы и трехсменное обучение.

Ерасыл Адас, ученик 4 класса школы № 87: «Я учусь в третью смену. Уроки начинаются в 14:45 и заканчиваются в 18:30. Утром я встаю с трудом. Поэтому мне легче учиться именно в такое время. Я и мои одноклассники справляюсь, мне нравится. Сложностей нет…»

Первый звонок в школе № 87 в этом году прозвенел для более пятисот мальчишек и девчонок. Понятно, что такое количество детей не то, что в две смены, в три — едва укладывается. Не смотря загруженность школы, учителя, родители и дети утверждают, что к такому графику подстроились и привыкли.

Гульмира Жумабаева, учитель начальных классов: «У нас не возникает никаких сложностей с третьей сменой. В первой половине дня детки высыпаются, ходят на тренировки, в музыкальные или художественные школы, обедают, а после приходят на учебу. В 18:30 за ними приходят родители».

В начальной школе учатся 2098 детей. В каждом классе в среднем по 30 человек. Руководство школы и родители учеников отмечают, что готовы терпеть сложности еще какое-то время. В микрорайоне Самал-3 сейчас ведется строительство новой школы. На будущий год туда из 87-ой школы перейдет половина учеников.

Всего школ с трехсменным обучением в Шымкенте — восемь. В городском отделе образования обещают ликвидировать «трёхсменку» в ближайшие два года. За это время в Шымкенте построят еще 17 новых школ.

Зарина Шарипова