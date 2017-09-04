В Астане южноказахстанцы провели соревнования по национальным конным видам спорта

В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области на ипподроме «Казанат» прошли соревнования по национальным конным видам спорта. Собравшиеся на ипподроме стали свидетелями состязаний: аударыспақ, қыз қуу, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік и джигитовка.

Мероприятие начавшееся со скачек, продолжилось соревнованием қазақ күресі среди взрослых в весовой категории свыше 80 кг.

Кроме того, среди юношей и молодежи прошел турнир по игре в асык ату, а среди молодежи и взрослых по тогызкумалаку. Наряду с этим, прошло соревнование «қошқар көтеру» весом до 35 кг. Не было равных Бердикул Алфараби, котрый поднял на своих плечах барана 28 раз. В соревновании тенге алу победителем стал Магжан Сапарбеков.

В церемонии открытия приняли участие, вице-министр культуры и спорта РК Мусайбеков Сакен, серебряный призер летних Олимпийских игр Жазира Жаппаркул, прославленный боксер, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев.

По итогам соревнований победителей наградили ценными призами.