В деле Руслана Жанпеисова у обвинения не оказалось подтверждения взятки

В деле Руслана Жанпеисова, более известного как «Охотник за полицейскими», которое рассматривается в Абайском суде Шымкента, выяснилось, что одно из главных обвинений — взятка от сотрудника полиции в размере 5000 тенге, не имеет документальных подтверждений.

Согласно материалам дела, один из потерпевших от действий Жанпеисова, сотрудник полиции, был вынужден перевести пять тысяч тенге на счет сотового телефона гражданского активиста. Но, как выяснилось, у следствия нет документального подтверждения этого перевода. Только заявление самого потерпевшего.

Прокурор обвинения обратился к суду с ходатайством о запросе к оператору сотовой связи на предмет перевода денег с 10 по 16 февраля. По этому вопросу сразу же выступил адвокат Жанпеисова, уже имевший ответы от оператора по своему адвокатскому запросу.

«Согласно официального ответа от оператора, баланс указанного номера 11 февраля не пополнялся!» — заявил адвокат Закир Асадов. Также он отметил, что потерпевший в своих показаниях на очной ставке точно указал дату перечисления — 11 февраля.

Также у адвокатов возник вопрос — зачем отслеживать поступления на сотовый телефон в пятидневный период? «Зачем делать такой разрыв с 10 по 16? Что бы менять ранее полученные показания?» — поинтересовалась адвокат Ольга Лаврентьева.

Тут же выяснилось, что и в своем новом запросе прокурор не указывает, на какой именно номер телефона он собирается проверять поступления.

Сам Руслан Жанпеисов также высказался против запроса. Тем не менее суд вынес решение удовлетворить ходатайство прокурора. Разбирательство отложено до получения ответа от оператора сотовой связи.