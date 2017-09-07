В горах ЮКО выявлено 40 озер пригодных для получения питьевой воды

В высокогорных зонах Южно-Казахстанской области выявлено 40 моренных озер. За счет их таяния и реки Угам планируется обеспечить питьевой водой 700 тыс. человек, проживающих в трех районах.

При этом проведены предварительные переговоры с Узбекистаном и достигнуты договоренности о совместном использовании воды. Теперь, с научной точки зрения, необходимо правильно спланировать проект, направленный на снабжение питьевой водой. Об этом сегодня в ходе аэровизуального обследования моренных озер и рек на высоте 3340-3500 метров Угамского хребта горы Аксу сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

В первую очередь, аким области осмотрел с вертолета озеро Бадам, а также горные местности Толебийского и Тулькубасского районов. Таким образом, глава региона промониторил состояния моренных озер в горных местностях.

Наряду с этим, на высокогорном озере состоялось заседание под председательством акима области, где обсудили вопросы по предупреждению паводковых вод, строительству дополнительных малых водохранилищ, а также эффективного использования воды реки Угам.

Выступив докладом, руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нурболат Дербисов подробно остановился о проводимых мероприятиях по предупреждению паводков.

«В области, на территории рек и озер установлены защитные дамбы, протяженность которых составляет 86,95 км. Их безопасность находится на строгом контроле», отметил Н. Дербисов.

Вместе с тем, о сегодняшнем состоянии моренных озер в горных местностях рассказал руководитель Южно-Казахстанского управления ГУ «Казселазащита» Ербол Алзак.

«В текущем году на территории Южно-Казахстанской области в горных хребтах Каржантау, Угам и Майдантал проведена 1 аэровизуальная и 4 наземных исследовательских работ. По результатам проведенных исследований выяснено, что моренные озера горных местностей не представляют опасности», — сказал Е. Алзак.

В этом году для проведения аэровизуальных работ из областного бюджета выделено 32 млн тенге. Из них, на сегодняшний день, освоено 19 млн тенге.

В ходе совещания, глава региона дал ряд поручений руководителям соответствующих ведомств по вопросам предупреждения паводковых вод и контролю за текущим состоянием рек и озер, а также над ледниковыми озерами в предгорьях. Кроме того, поручил держать на строгом контроле вопросы по снабжению питьевой водой Сарыагашского, Махтаральского, Казыгуртского районов из реки Угам.

«Ежегодно в весеннее время года в нашей области возникает угроза затопления. В связи с этим, в следующем году мы планируем строительство 30 малых водохранилищ. Помимо этого, мы используем воду реки Угам в качестве питьевой воды.

Необходимо построить гидроэлектростанцию из русла реки и провести водопроводные трубы с вершин гор. Поручаю ученым и специалистами этой сферы провести тщательную работу, а также качественно и эффективно реализовать осуществление этого проекта», — сказал Жансеит Туймебаев.

Напомним, 15 февраля текущего года состоялась совместная встреча рабочих групп Правительства Республики Казахстан и Узбекистан. Где представители двух стран достигли двустороннего сотрудничества по отбору воды реки Угам. В результате, более 700 тысяч жителей около 400 населенных пунктов Казыгуртского, Сарыагашского и Мактааральского районов будут обеспечены качественной питьевой водой.